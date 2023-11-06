Engellilerin araç alımında 2024 yılı ÖTV muafiyeti üst limiti belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerilerini açıklamasıyla birlikte 2024 yılında birçok fiyatı belirleyecek yeniden değerleme oranı da belli oldu.

Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi.

2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİNİ DE BELİRLİYOR

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2024 yılı için netleşti. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek.

CUMHURBAŞKANI DÜŞÜREBİLİR VEYA ARTIRABİLİR

Cumhurbaşkanı'nın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında değişikliğe gitmezse 1 Ocak 2024'ten itibaren artış yüzde 58,46 olacak.