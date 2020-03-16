Fiat Chrysler Avrupa fabrikalarında üretimi durdurdu

Fiat Chrysler 27 Mart’a kadar Avrupa’daki birçok fabrikasında üretimi durduracağını açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre önümüzdeki iki hafta boyunca Fiat ve Maserati üniteleri için üretim Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco ve Modena’daki İtalyan tesislerinde duracak.



Aynı zamanda otomobil şirketi Sırbistan (Kragujevac ) ve Polonya’daki (Tychy) fabrikalarını da kapatacağını söyledi.

Şirket yaptığı açıklamada aldığı önlemlerle ilgili “geçici olarak yaptığımız askıya alma işlemi, grubun arz optimizasyonunu sağlayarak piyasa talebindeki kesintiye etkili bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacaktır” dedi.



Fiat şirketinin yaptığı bu askıya alma işleminin benzer bir örneğini de geçtiğimiz cumartesi günü Ferrari yapmıştı. Şirket, corona virüs krizine yanıt olarak 27 Mart’a kadar İtalya’daki iki fabrikasını kapattı. Ferrari bu hareketine sebep olarak da yaşadığı parça sıkıntısını gösterdi.



Müşterileri içerisinde Ferrari’nin de olduğu fren üreticisi Brembo geçici olarak İtalya’daki dört tesisini bu hafta kapatacağını duyurmuştu.