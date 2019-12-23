Her işin üstesinden gelen Yeni Transporter Panel Van

Baştan aşağıya yeniden tasarlanan Yeni Transporter Panel Van, sürüş keyfini artırarak her işe ve yolculuğa ekstra konfor katıyor. Tamamen yenilenen ön konsolu son derece kullanışlı olan Yeni Transporter Panel Van akıllı telefonu, evrak ve sık kullanılan diğer cihazların rahatlıkla saklayabileceği bol miktarda alan sunuyor.

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YENİLENDİ



Yeni Transporter Panel Van kolay yükleme ve yük sabitleme seçenekleri sunuyor. 2 farklı araç uzunluğu ve 2 farklı tavan yüksekliği sunan Yeni Transporter Panel Van’da kayar kapı 1.017 mm genişliğinde açılabiliyor. Standart olarak sunulan yük bölümü LED aydınlatmaları sayesinde yükleme ve indirme sırasında çok net ve parlak bir görüş alanı sunuyor. Geniş iç hacmi ve her işin üstesinden gelebilecek taşıma kapasitesiyle her türlü kolaylığı sağlıyor.

EN YENİ TDI MOTORLARI KULLANIYOR



Yeni Transporter Panel Van, 2.0 litre turbo dizel motor seçeneği ile satın alınabiliyor. Türkiye pazarına iki farklı motor gücü seviyesinde, 110 PS’te düz vites ve 150 PS’te hem düz hem otomatik vites seçenekleri ile sunuluyor.

7 İLERİ DSG OTOMATİK VİTES SEÇENEĞİ



7 ileri DSG otomatik vites teknolojisi, vites geçişlerini milisaniyeler içinde tamamlayarak sürüş konforunu üst seviyelere taşıyor. DSG teknolojisi sayesinde otomatik vitesin rahatlığı ve manuel şanzımanın ataklık ve düşük tüketim avantajları biraraya geliyor.



MÜKEMMEL SÜRÜŞ KONTROLÜ VE KONFOR SUNUYOR



Yeni Transporter Panel Van’da ilk kez sunulan elektromekanik servo direksiyon, iki büyük avantajı beraberinde getiriyor: hidrolik sistemin aksine yeni direksiyon sistemi, yüksek hızlarda güvenliği, düşük hızlarda konforu artırıyor. Elektromekanik servo direksiyon sistemi, direksiyon komutlarını tekerleklere önceki modellerde bulunan sistemlere göre daha hızlı iletiyor. Bu da Yeni Transporter'ın hissedilir biçimde daha çevik ve hassas olmasını sağlıyor.

İLERİ TEKNOLOJİ SÜRÜŞ ASİSTANLARI



Yeni Transporter Panel Van’da standart olarak sunulan ‘Yorgunluk Tespit Sistemi’ sürüş hareketlerinde yorgunluk tespit ettiği anda sürücüyü yolculuğa ara verilmesi konusunda hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor. Yine standart olarak sunulan “Rüzgar savrulma önleme asistanı” sürüş sırasında rüzgar sebebiyle ortaya çıkabilecek savrulmaları önlemeye yardımcı olan sistem, özellikle viyadük geçişlerinde aracın dengesini koruyarak sürücünün konforunu ve araç içindeki kişilerin güvenliğini sağlamaya destek oluyor.



Bir başka güvenlik sistemi olan ‘İkincil çarpışma önleme asistanı’ standart olarak sunuluyor. Sistem, olası ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s' ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.



ONLARCA GÜVENLİK VE KONFOR SİSTEMİ



Yeni Transporter Panel Van’da bulunan diğer konfor ve sürüş güvenliği sistemleri ise şöyle; ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi), ASR (Antipatinaj sistemi), BAS (Fren yardımcısı), EDL (Elektronik Diferansiyel Kilidi), yokuş yukarı kalkış yardımı, sürücü hava yastığı, ön ve arka viraj denge çubukları, dört tekerlekte havalandırma kanallı disk fren, gündüz sürüş farları ve 3. stop lambası, tüm koltuklarda 3 noktadan gergili emniyet kemeri, sürücü emniyet kemeri uyarısı ve çarpışma anında katlanabilen (teleskopik), yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon kolonu…



DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ ÖZELLİĞİ 4MOTION



Yeni Transporter, sınıfında tüm ürün gamında dört tekerlekten çekiş özelliği sunabilen tek model olma ayrıcalığını taşıyor. 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak aracın daha güvenli ve performanslı olmasını sağlıyor.



Yeni Transporter Panel Van’a 139.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.