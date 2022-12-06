Hidrojen yakıtı bisikletlere geldi: 150 kilometrelik menzil

2004 yılında kurulan Fransız Pragma Industries şirketi, hidrojen yakıt hücreleri üzerine çalışmalarıyla öne çıkıyor. Firma, son dönemde oldukça rağbet gören elektrikli bisiklet pazarına hidrojen yakıtlı modeliyle girdi.

Şehir içi kullanım hedefiyle geliştirilen bisiklet, 300 barlık basınca sahip hidrojen tankıyla geliyor. Deposu 2 dakikada tamamen doldurulabilen Alpha Neo, 150 kilometrelik menzil sağlıyor.

Maksimum 350W güç çıkışı sunan elektrik motoruyla yasal sınır olan 25 km/s hıza kadar pedal desteği sağlıyor.

Firmanın açıklamasına göre bisiklet en az 15 yıl dayanabilecek altyapıya sahip. Arkasında yük taşıma bölümü de bulunan modelin ağırlığı ise 30 kilogram.

Avrupa'da ön siparişe açılan bisikletin fiyatı 5 bin 700 euro. Firma 2023 yılında modelden 200 adet üretecek, gelecek yıllarda ise kapasite 800'e kadar çıkarılacak.

HİDROJEN YAKITI NEDİR?

Gelecekte sektörde daha artması beklenen yakıt türlerinden biri olan hidrojen, elektrikli modellerin uzun şarj sürelerine alternatif temiz enerji olarak sunuluyor.

Hidrojen yakıt hücreli araçlar elektrikli motorla çalıştığı için elektrikli otomobil olarak sınıflandırılır. Bu araçlar elektrikli yada plug-in hibrit modeller gibi dışarıdan bir şarj ihtiyacı yerine elektriğini oksijen ve hidrojen hücreleri sayesinde kendisi üretir.

Yakıt tankındaki hidrojenle ortamdaki oksijen reaksiyona girerek gerekli enerjiyi oluşturur. Bunun sonucunda da araçtan sadece su buharı çıkar.