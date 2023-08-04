Hyundai ve Kia yangın riski nedeniyle 92 bin aracını geri çağırdı

Hyundai, dört benzer raporu olduğunu ve sorun nedeniyle herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm kaydetmediğini söyledi.



Hyundai, yangın riskinin yanı sıra, ısı hasarının diğer araç kontrolörlerini etkileyen bir kısa devreyi tetikleyebileceğini söyledi.



ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), "Sahiplerine, geri çağırma onarımı tamamlanana kadar binaların dışına ve yapılardan uzağa park etmeleri tavsiye edilir" dedi.



İŞTE ÇAĞRILAN MODELLER

Hyundai şu araçlarını geri çağırdı:



2023 Elantra

2023 Kona

2023 Sonata

2023 Tucson

2023-2024 Palisade



Kia ise şu araçları geri çağırdı:



2023 Soul

2023 Sportage

2023-2024 Seltos