İkinci el otomobil piyasasında talep arttı

Yılın son günlerinde, ikinci el otomobil piyasası canlandı.



Sıfır araçlarda ÖTV matrah düzenlemesinin fiyatlarda beklenilen düşüşü yaratmaması ve devam eden arz sıkıntısı nedeniyle ikinci el araçlara talep arttı.

İkinci el otomobil piyasasında ekim ve kasım dönemindeki düşüşler yılbaşına doğru yerini yoğun bir talebe bıraktı.



Yılın ilk 10 ayında gerçekleşen 500 bin sıfır araç satışına karşılık 5,5 milyon ikinci el araç satıldı.



Sektör yetkilileri, sıfır araç sıkıntısı ve krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle ikinci el araçlarda hem talebin hem de fiyatların yükselmeye devam etmesini bekliyor.

﻿"YILIN SON İKİ AYINDA ARTIŞLAR GERÇEKLEŞTİ"

Otomotiv Data Şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el otomobil piyasasındaki hareketliliği şu şekilde değerlendirdi:

"İkinci el otomobil piyasasında geçtiğimiz bayramdan itibaren bir hareketlilik yaşanmıyordu. Ancak yıl sonunun gelmesiyle birlikte sıfır km araca ulaşamayanlar ikinci el araca olan talebi arttırdı. Yılın son iki ayında ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 2-3 artış gerçekleşti."

Yalçın, 2022 yılında sıfır km araç fiyatlarının yüzde 70 artarken ikinci el araç fiyatlarının ise yüzde 60 arttığını belirterek, "Döviz kurunda bir hareketlilik olmazsa sıfır km araç satışları en fazla yüzde 15 artacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Otomobil sektörü, canlılığın sürmesi için faiz oranlarının düşürülmesi ve vade sayılarının artırılması gibi kalıcı finansal çözümler bekliyor.

