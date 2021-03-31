KIA EV6'nın tüm detayları açıklandı

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia'nın elektrikli crossover modeli EV6'nın tüm detayları paylaşıldı.

Açıklanan bilgilere göre EV6, EV6 GT-Line ve EV6 GT olmak üzere 3 farklı versiyon ile gelecek.

EV6'da iki batarya seçeneği sunulacak. Bunlar 58 kWh ve 77.4 kWh olarak açıklandı. 77.4 kWh bataryanın 510 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

DC şarjda 400V ile şarj edilebilecek olan bataryalar yüzde 10'dan yüzde 80'e 18 dakika dolabilecek.

"Power export" özelliği ile elektrikli scooter ve bisiklet gibi aletleri şarj etmek için kullanılabiliyor.

KIA EV6'nın en üst versiyonunda iki elektrik motoru ve 4 tekerden çekiş sistemi yer alıyor. Bu motorlar araca 585 beygir güç ile 740 Nm tork sağlıyor. GT versiyonu 0'dan 100 kilometre hıza 3.5 saniyede çıkıyor.



Aracın maksimum hız değeri ise 260 km/s.