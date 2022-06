Kıraç Elektrik'ten araç şarj istasyonu adımı

Dünyadaki çevre bilincinin her geçen gün artması, pandemi sonrasında küresel iklim konularının bir kademe daha önem kazanması ile elektrikli araçların talebi, üretimi ve kullanımı artmış durumda. Avrupa'da birçok ülke 2030 ve sonrasında neredeyse elektrikli araçlar dışında araç satışına izin vermemek üzerine hareket ederken, bazı ülkeler daha yumuşak bir geçiş ile bu süreci yönetiyorlar.

Türkiye’de de durum benzer bir seyir izliyor. Nisan ayında yayınlanan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de toplam 225 aktif otomobil ve hafif ticari araç modeli var. Bu modellerin 66’sı hibrit, 21’i elektrikli. Bu da Türkiye’de pazara sunulan her üç modelden birinin elektrikli veya hibrit olduğunu bize gösteriyor.

Rakamlar her geçen gün artarken otomotiv pazarındaki bu gelişme doğal olarak beraberinde araçların şarj edilmesi konusunu ve yöntemlerini de beraberinde getiriyor.

Kıraç Elektrik Genel Müdürü Can Kıraç

"HER YER ŞARJ İSTASYONU OLACAK"



Kıraç Elektrik Genel Müdürü Can Kıraç, yakıt doldurma işinin ve bildiğimiz anlamda yakıt istasyonlarının ileriki yıllarda bugünkü gibi cazibesinin kalmayacağını her yerin elektrikli araç ya da otomotiv için şarj istasyonu olacağını belirtiyor.

Özellikle bugün alışık olmadığımız şekilde fabrikalarda, konutlarda, iş yerlerinde, yol üstü duraklarda, restoranlarda, marketlerde, otellerde, kamu kurumlarında, sağlık kuruluşlarında, büyük sitelerde ve aklınıza getirebileceğiniz her yerde bir veya birçok şarj ünitesinin araç sahiplerinin kullanımına hazır olacağını vurguluyor.



Can Kıraç, şirket olarak bu sektöre uzun süredir hazır olduklarını belirtirken, Siemens, Legrand ve Schneider markaları ile pazarda zaten halihazırda hizmet verdiklerini ve araç şarj ünitesi ile ilgili plan ve proje hazırlama, kurulum, yedek parça temini ve en önemlisi teknik destek hizmetleri ile tam hizmet ve ürün gamı anlayışı ile hareket ettiklerini söylüyor.



Ayrıca grup firmaları ile elektrifikasyon alt yapı çalışmalarında destek olduklarını, Türkiye genelinde her ilde oluşturdukları alt bayi organizasyonu sayesinde bu kanaldaki partnerleri ile ürünlerin ve hizmetlerin ulaşılabilirliğini sağladıklarını belirtiyor.



HEDEFİMİZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ VE SATIŞI



Pazarın tüm dünyada büyümesini ve oluşan talebi değerlendirerek, yeşil enerji üretimi ve araç şarj istasyonu ağı kurma konusunda da yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizde bu enerji üretimi ile hizmet vermek ve satışını yapmak istiyoruz diyen Can Kıraç, şimdiden bu konuda know-how ve arazi arayışlarına başladıklarını belirtiyor.