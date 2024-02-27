Li Auto'nun MPV'sinden şarj şov: 10 dakikada 500 kilometre menzil

Çinli otomobil üreticilerinden Li Auto, elektrikli minivan modeli Mega'nın resmi tanıtımı için gün sayıyor. Çinli marka, elektrikli araç düşünenlerin en büyük kaygısı menzil sorununu çözmek için hızlı şarj teknolojisine güveniyor. Yeni teknoloji pillerle gelen model 10 dakikanın biraz üzerinde bir sürede 500 kilometre  menzil vadediyor.

Li Auto'nun MPV'sinden şarj şov: 10 dakikada 500 kilometre menzil
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Murat Şahin murat.sahin@ntv.com.tr

Yeni nesil Çinli  üreticilerinden biri olan Li Auto, elektrikli modelinin teslimatlarına başlayacak. 

Çinde hızla yükselen minivan pazarına olan ilgi Çin'de hızla yükselişe geçti. Bu alanda rekabete girmeye hazırlanan Li Auto Mega, markanın hibrit modellerinin ardından ilk elektriklisi olacak. 

Aerodinamik tasarımıyla dikkat çeken modelin sürtünme katsayısı, bırakın minivan segmentini sedanlarla yarışabilecek 0,21 cd seviyesinde.

Li Auto'nun MPV'sinden şarj şov: 10 dakikada 500 kilometre menzil - 1

12 DAKİKADA 500 KİLOMETRE

Aracın asıl dikkat çeken tarafı ise kullanıcıların menzil kaygısına son verecek şarj hızı. 

CATL firmasının 5C şarj hızına sahip Qilin bataryalarını kullanan Li Mega, 12 dakika şarj ile 500 kilometrelik bir yolculuk vadediyor. 552 kW gibi inanılmaz şarj hızına ulaşabilen Li Auto Mega, yüzde 10'dan yüzde 80 pil seviyesine sadece 10 dakikada ulaşıyor.

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Resmi olarak verilen 12 dakikada 500 kilometrelik menzil vaadinin, yeni paylaşılan bir test videosunda daha da iyi olduğu görüldü. 

Li Auto 521,2 kW'lık tepe güçle 10 dakika 36 saniyede  yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaştı. 

Li Auto'nun MPV'sinden şarj şov: 10 dakikada 500 kilometre menzil - 2

Geçen yıl Ekim ayında yapılan bir testte de 11 dakika 2 saniyede yüzde 6'dan yüzde 80 şarj doluluğuna ulaşmıştı. 

Normal şartlarda bataryalar doldukça hız düşer ancak Li Mega'da yüzde 60 ile yüzde 80 arasında bile 300 kW'ın altına düşmüyor. 

Batarya üreticisi CATL'ın açıklamasına göre, eksi 10 derecede bile bataryaların yüzde 80 doluluğa ulaşması 30 dakikadan az sürecek.  

Li Auto 1.4 milyar dolarlık yatırımla Çin genelinde 3000 süper şarj cihazından oluşan bir ağ kuracağını açıkladı. 

Li Auto'nun MPV'sinden şarj şov: 10 dakikada 500 kilometre menzil - 3

PEKİ NEDİR BU 5C?

En basit anlatımıyla "C" bataryanın bir saatte kaç defa şarj olabildiğini gösterir diye özetlenebilir. Örnek olarak 50 kW'lik bir batarya 1C şarj hızı destekliyorsa 50 kW ile şarj olur ve bir saatte dolar. 5C hızını destekliyorsa 250 kW ile şarj olabilir ve 0'dan yüzde 100 doluluğa ulaşması 12 dakika sürer.

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