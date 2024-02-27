Li Auto'nun MPV'sinden şarj şov: 10 dakikada 500 kilometre menzil

PEKİ NEDİR BU 5C?



En basit anlatımıyla "C" bataryanın bir saatte kaç defa şarj olabildiğini gösterir diye özetlenebilir. Örnek olarak 50 kW'lik bir batarya 1C şarj hızı destekliyorsa 50 kW ile şarj olur ve bir saatte dolar. 5C hızını destekliyorsa 250 kW ile şarj olabilir ve 0'dan yüzde 100 doluluğa ulaşması 12 dakika sürer.