Mercedes-Benz Otomotiv, Türkiye’de ek istihdam yaratacak

Türkiye’de 2019 yılında başlayan yapılanmasında toplam 750’nin üzerinde çalışanıyla otomobil ve hafif ticari araçlar alanında satış ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerini sürdüren Mercedes-Benz Otomotiv, bünyesinde Küresel IT Çözümleri Merkezi’ni de barındırıyor. Firma, tüm Türkiye’ye yayılmış 38 satış, 56 servis noktası ve 3.800’ü aşkın bayi ağı çalışanıyla otomobil ve hafif ticari araç müşterilerine hizmet veriyor.

Yaklaşık 500 kişilik ekibiyle kurulduğu günden bu yana yaklaşık 10 kat büyüyen Küresel IT Çözümleri Merkezi, bir yazılım geliştirme üssü olarak Mercedes-Benz’in dünyadaki tüm lokasyonlarına hizmet veriyor. Aynı zamanda Türkiye’deki yazılım mühendisliğinin gelişmesinde de önemli rol üstleniyor.



Şirket, bu sorumluluklarına ek olarak, 2022 yılında bünyesinde Satın Alma Servis Merkezi’ni de oluşturmayı hedefliyor.

200 KİŞİLİK EK İSTİHDAM



Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Yeni global yapılanma sonrası ana şirketimiz Mercedes-Benz AG, Türkiye’yi bir destek üssü olarak konumluyor ve Mercedes-Benz Otomotiv olarak küresel sorumluluklarımız genişliyor. Mercedes-Benz markalı otomobil ve hafif ticari araçlara hizmet veren şirketimizde, yeni sorumluluklarımızla birlikte 2022 yılında yaklaşık 200 kişilik ek istihdam yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi, Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, "2013 yılında kurulan Küresel IT Çözümleri Merkezimize aralıksız yaptığımız yatırımlarla 500’e yakın çalışana ulaşarak bu sürede yaklaşık 10 kat büyüdük. SAP alanında Mercedes-Benz AG’nin birçok lokasyonu için Türkiye’den 7/24 yazılım geliştirme aktivitelerinin yanı sıra sistem desteği ve bakım hizmeti, Rollout tarafında ise 40’tan fazla ülkeye uygulama-yaygınlaştırma servisi sunan merkezimiz, yeni IT teknolojileri ile ilgili iş alanlarını bünyesine katarak büyümeyi sürdürüyor. Ayrıca 2022’de IT alanında yeni çalışma arkadaşlarımızı da ekibimize dahil edeceğiz" diye konuştu.



Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak üniversite öğrencileri ve genç profesyonellerle de düzenli olarak bir araya geldiklerini aktaran Engindeniz, "Bu alandaki çalışmalarımızdan biri olan ‘Innovate! Be Responsible for Sustainability’ mottosuyla yola çıktığımız ‘STAR HACK’ adındaki ikinci Hackathon’umuzu aralık ayında gerçekleştirdik. Etkinliğe toplam 396 tekil kişi başvururken, içlerinden seçilen 10 takımdan oluşan 43 kişi kıyasıya mücadele etti. 24 saatlik STAR HACK sürecinin kazananı; ‘kişileri gidecekleri güzergahta kargo taşımaya teşvik ederek elektrikli otomobillere ücretsiz şarj sağlayan web sunucusu’ ile ilgili olan carGoo projesi ile Biz.meFutures takımı oldu” dedi.

2022 HEDEFİ: SATIŞLARIN YÜZDE 10’U ELEKTRİKLİ OLACAK



Otomobil grubunda 2021 yılını 15.398 adetlik satış rakamıyla kapatan Mercedes-Benz Otomotiv, yüzde 7.9 daralan binek otomobil pazarı içinde geçen yılın adetlerini yakalayarak sürdürülebilir başarısını tekrarladı.



Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "2022 yılında tamamen elektrikli otomobillere olan konsantrasyonumuzu daha da arttırarak, model yelpazemizi EQS, kompakt sınıftaki SUV modelleri EQA ve EQB ile EQS’in elektrik mimarisine dayanan sportif üst sınıf sedan olan EQE ile genişleteceğiz. 2022’de elektrikli otomobillerimizin toplam satışlarımızın yüzde 10’unu oluşturmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.



2022 yılında da yeniliklerini aralıksız şekilde sürdürmeyi hedefleyen Mercedes-Benz, yenilenen Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, Mercedes-Benz C 200 4MATIC All-Terrain, Mercedes-AMG SL ve Yeni GLC gibi otomobil modellerini de yıl içinde Türkiye pazarına sunmayı hedefliyor.

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA ÜST DÜZEY KONFOR



Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ise, "Premium segmentte ‘Eşsiz. V Ötesi…’ sloganıyla Yeni Mercedes-Benz V-Serisi modelimizin satışına başladık. Motor ve donanım seçeneklerinde güncellediğimiz Vito Tourer modelimizde ise 237 HP’lik yeni güç seviyesini sunduk. Vito Tourer bir kez daha 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. 2019 yılında pazara sunduğumuz Yeni Sprinter modelimiz ise, aralıksız biçimde yolcu taşımacılığı yapan şirketler tarafından sipariş edilerek, 2021 yılında da minibüs kategorisinin en fazla satılan aracı oldu" dedi.