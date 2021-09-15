New York’tan elektrikli otomobil kararı

ABD’nin New York eyaleti senatosu ve meclisi, 2035 yılına kadar tüm yeni otomobillerin sıfır emisyonlu olmalarını gerektiren ve fosil yakıtla çalışan araçların satışını yasaklayan yasayı onayladı. Bu yasanın sera gazı emisyonunun yüzde 35’e kadar azaltılmasını sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca yasanın, New York eyaletinin iklimle ilgili hedeflerinden biri olan 2050’ye kadar sera gazı salınımında yüzde 85 azalmaya ulaşmasına da yardımcı olacağı aktarıldı.



SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞILACAK



Satılan yeni araçların yaklaşık yüzde 1’inin tamamen elektrikli araç olduğu belirtilen New York’ta, yeni yasayla birlikte yılın sonuna kadar sıfır emisyonlu araç pazarındaki temsilcilerle birlikte daha sıkı çalışılması gerektiği vurgulandı.

2035’e kadar arazi araçlarının ve ekipmanlarının da sıfır emisyon özelliğiyle makul koşullarda satışa sunulması için çalışmalara başlayacakları açıklandı. Yeni yasa bunun yanında, New York’ta satılacak orta ve ağır hizmet araçlarının da 2045’e kadar sıfır emisyonlu olmasını zorunlu tuttu.



Yasa ile eyalette geniş çaplı olarak elektrikli araç şarj üniteleri yerleştirilmesi planlandı. Apartmanlar, marketler, alışveriş merkezleri ve park alanlarında da bu ünitelerin konumlandırılmasına karar verildi.



Geçen yıl California’da da 2035’e kadar fosil yakıtla çalışan araba satışları yasaklanmış, Massachussetts de aynı kararı almıştı. Bu arada Washington’da da aynı yasa geçirilmeye çalışılmış fakat vali Jay Inslee tarafından reddedilmişti.