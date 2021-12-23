Nikola'ya 'hissedarlarını dolandırdın' suçlaması: 125 milyon dolar ödeyecek

ABD'de 2014 yılında kurulan elektrikli otomotiv şirketi Nikola Motors, uzun süredir 'hissedarlarını dolandırmak ve ürünlerini yanlış tanıtmak'la suçlanıyordu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ortaya atılan iddialar sonrası markayı incelemeye almıştı. Yapılan araştırma sonucunda 'yanıltıcı açıklamalar ve hisse değerinde manipülasyon' yapıldığı anlaşıldı.

Komisyonla anlaşmaya varan şirket 125 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Tutar ilki 2021 yılı içinde olmak üzere 5 taksik halinde ödenecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tüm soruşturmalar son bulduğu için memnuniyet duyuyoruz. Hedeflerimize uygun şekilde devam edeceğiz" denildi.

Dolandırıcılık iddialarının büyük bir bölümü şirketin eski CEO'su Trevor Milton'a dayanıyor. Milton bir dönem, markanın üretime girmesi planırken iptal edilen Badger isimli modelinin içilebilir su üreteceğini iddia etmişti.

Milton'a göre ise açıklamalarının çoğu şirket halka açılmadan önce yapıldığı ve yatırımcıların dolandırılmadığı.

Bu dava sonrasında Badger'ın üretimi yapacak olan GM de ortaklıktan çekilmişti.