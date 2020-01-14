Nissan, Ariya modelini CES'te tanıttı

Otomotiv dünyasının büyük ilgi gösterdiği CES 2020 fuarında Japon devi Nissan “Ariya Concept” modelini tanıttı.



Ariya'da geniş kabin, büyük tekerlekler ve iki renkli boya sportif ve lüksü birleştiren şık bir görünüm sunuyor.

Ön kısımda geleneksel ön panjurun yerine NISSAN’ın “shield” adını verdiği panel var. Otomobil 21 inç alüminyum jantlarla geliyor ve çok eğimli C sütunları sayesinde arka kısım da geleneksel SUV’lerden farklı görünüyor.



Nissan, “Ariya Concept” ile geleneksel Japon minimalist temalarını birleştiriyor. Aynı anda hem ileri hem de geri bakmayı başaran, yüksek teknoloji ve Japon ruhunu birleştirdiği “Ariya Concept” ile NISSAN; elektrikli, otonom ve bağlantılı fonksiyonları birleştiren yeni bir dil ortaya çıkarttı.