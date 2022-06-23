'Otomotiv sektörü 10 yıl içinde hızla dijitalleşecek'

Dijital dönüşüm hız kazanıyor. Akıllı işletmelere dönüşen şirketlerin dönüşüm yolculuklarına eşlik eden teknoloji sağlayıcıları, sektör özelinde değişen uygulamaları ve yeni teknolojilerin işletmelere kazandırdıklarına odaklanıyor. İş dünyasının dijital dönüşüm nabzını tutan Dijital Dönüşüm Gündemi programının bu haftaki konukları Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ve SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan moderatör Burcu Kaya’nın sorularını yanıtlayarak şirketlerin dönüşüm stratejilerinin ana hatlarını aktardı.



OTOMOTİV SEKTÖRÜ DÖRT HUSUSLA MÜCADELE EDİYOR



Otomotiv sektöründeki dijitalleşme çalışmalarını değerlendiren SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Otomotiv sektörü, iş dünyasındaki gelişmelerin yaşandığı bu süreçte 4 büyük dalgayla mücadele ediyor. Tam da bu nedenle sektörün yeni fırsatları yakalamaları gereken bir dönem geçiriyor. Bunların başında ise bağlantılılık geliyor. Çünkü bağlantılılık halinin değişmesiyle aracın kendisi artık tekerlikli bilgisayar ve telefonlara dönüştü. Bunun yanı sıra bir tarafta sürücüye destek veren otonom uygulamaları gelirken, diğer tarafta ise kullanıcı deneyimindeki gittikçe büyüyen paylaşım ekonomisi yer alıyor. Artık kiralama devri sona eriyor ve kullandığın kadar öde modeli başlıyor. Çevre duyarlı elektrikli araçlarda dördüncü önemli hususu oluşturuyor. Bu bileşenlerle eş zamanlı olarak doğru çözümü bulabilmek, doğru zamanda uygulayabilmek ve kurum içindeki veriyi karar vericilere aktararak mobil uygulamalar üzerinden hizmete dönüştürmek yeni dünyanın mücadelesi oluyor” dedi.



YENİ DÜNYANIN KURALI: DİJİTAL DÖNÜŞÜM



“Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve bulut teknolojilerinin her gün konuştuğumuz konular arasında yer aldığını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, dijital dönüşümü şu sözlerle değerlendirdi: “Bahsi geçen tüm bu kavramlar dijital dönüşüm dediğimizde farklılaşıyor. Dijital dönüşüm bu noktada tüm bu süreçlerin dönüşümünü ifade ediyor. Otomotiv sektörünün de yapmadığı dönüşümü önümüzdeki 10 yıl içinde çok daha hızlı bir şekilde yapacağını düşünüyoruz. Borusan Otomotiv Grubu olarak bu noktada faaliyet gösteren 6 şirketimizle hem dikey hem de yatay olarak birlikte çalışıyoruz. İş ortaklarımızla beraber “tek şirket” mantığı sayesinde bu komplikasyonu en iyi şekilde yönetmek için çabalıyoruz. Bu yüzden dijital dönüşümü yeniden yapılandırmak için harekete geçtik ve ürün odaklılık yerine müşteri odaklılığı amaç edindik. Fiziki ortamdan dijital ortama nasıl geçiş yapacağımız konusunda çalışmalar yürüttük ve SAP’nin S4/HANA çözümünü tercih ettik.”



“OTOMOTİV SEKTÖRÜ DİĞER SEKTÖRLERDEN GERİDE KALMIŞTI”



Otomotiv perakendeciliğinin, elektronik ticaret anlamında diğer sektörlerin gerisinde kaldığını aktaran Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Bu dönemde çok hızlı bir gelişim kaydettik ve buna Türkiye’de en hızlı ayak uyduran şirketlerden biri olduk” diyerek dönüşüm sürecinin başarısından söz etti.



Kuruluşlarından bu yana Borusan Otomotiv ile birlikte çalıştıklarının altını çizen SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Borusan’daki değişim hareketi Türkiye’deki ilklerden biridir. 20 yıl öncesinde en iyisini yaptığımız gibi şimdi de aynı şekilde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bugünün dünyasında işlemi kayda almak yetmiyor. Bu kaydın, veri merkezlerinde sistemin öğrenme yetkinliği ile raporlamasını yaparak bilgiye dönüştürülmesi gerekiyor. Borusan ile dijitalleşme projesi bizim için çok öğretici, Türkiye pazarı için de farklı senaryoların deneyimlendiği bir yolculuk oldu” ifadelerini kullandı.

