Otomotiv sektöründe 'çip' krizi sürüyor: Talepler ekime sarktı

Tofaş tarafından Türkiye'de Egea'nın yer aldığı segmentte ve hafif ticari araç pazarında sunulan ilk ve tek bağlanabilirlik uygulaması olan Yol Arkadaşım Connect'e ilişkin Fiat Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin ve Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'ın katılımıyla çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.



Hüseyin Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerle küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından takip ettiklerini ve müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak 2018 yılında Fiat Yol Arkadaşım Connect'i geliştirdiklerini anlattı.



Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcılarının, eklenen yeni fonksiyonlardan ve katma değerli hizmetlerden faydalanabildiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Uzaktan kapı kilitleme-açma yapılabiliyor, otopark lokasyonlarına kilometre uzaklık, boş kapasite bilgisi ve fiyat tarifesi öğrenilebiliyor, akü, lastik, adblue ve LPG seviyeleri kontrol edilebiliyor.

Bununla birlikte olası kritik arıza kodunda seyahat sırasında bir sinyal alırsak müşterimizin seyahati tamamlanır tamamlanmaz müşteri ilgi merkezimiz müşterimizi arayarak aracı ile ilgili yapması gerekenleri telefonda aktarıyor, gerekli durumlarda acil yol yardım ve çekici desteği veriyoruz.

Ayrıca, Fiat Yol Arkadaşım Connect, kaza anında alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezimize anında uyarı iletiyor ve müşteri ilgi merkezimiz kullanıcıyı arıyor. Talebi doğrultusunda ambulans hizmeti gönderiyor olduğumuz gibi, müşterimize ulaşamazsak otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti gönderiyoruz."



Fiat Satış Sonrası Direktörü Şahin, Fiat Yol Arkadaşım Connect'te bu yıl devreye aldıkları ikinci önemli güncellemenin ise okulların açıldığı günlerde özellikle önemine değinmek istedikleri "Ducato Çocuk Alarmı" olduğunu söyledi.

Şahin, "Ducato okul taşıtlarında, motor kapatıldıktan hemen sonra koltukta çocuk ya da eşya unutulduysa FYA Connect, araç kullanıcısını öncelikle bir bildirim ile uyarıyor. Bildirim göndermemizden sonra 5 dakika içerisinde araca gidip duruma müdahale edilmemişse müşteri ilgi merkezimiz kullanıcıyı arayarak bu kez de bizzat uyarıda bulunuyor" dedi.



ARAÇLAR BİRBİRLERİ İLE KONUŞACAK



Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli araç içi asistanı üzerinde çalıştıklarını da belirten Şahin, "Bu alanda önemli atılımlarımızdan biri Fiat Yol Arkadaşım Connect ile entegre olacak ve Sestek'in teknolojileriyle destek vereceği araç içi sesli asistan projemiz.

Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi asistanı ile sürüş esnasında sürücü ve araç içi sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak teknoloji için çalışmaya devam ediyoruz. 2022-2025 yılları arasında Connect'le sadece araçla sürücüyü değil, kullanıcısıyla akıllı ev sistemlerini ve diğer Connect'li araçları da birbiriyle bağlantılı hale getireceğiz" diye konuştu.



ÇİP KRİZİ DEVAM EDİYOR



Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ise toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, otomotiv endüstrisindeki çip krizinin sürdüğünü ve belirsizliğin devam ettiğini aktararak, neredeyse tüm modellerde talepleri sıraya aldıklarını ve bu süreci dikkatlice yönetmeye çalıştıklarını söyledi.



Şu an itibarıyla otomobil almak isteyenler için ekim ayına sıra yazdıklarını belirten Aytaç, şunları kaydetti:



"Üretim programını aynı ay içerisinde bile kuvvetlendirmeye çalışıyoruz veya orijinal programı en azından tutmaya çalışıyoruz. Onun için öncelikle bugün itibarıyla konuşursak daha spesifik olarak eylül ayında talebi karşılamaya çalışıyoruz ama ekime sarkmalar olacak. Daha ileriye şu anda tarih vermiyoruz. Genelde biz bir ay içerisinde yönetmeye çalışıyoruz süreci.

Eğer bu malzeme kısıtlarına bağlı sıkıntının boyutu büyür, ileriye doğru giderse tabii ki bu süreler uzayacaktır. Yani Fiat markası için konuşuyorum. Ama tabii Türkiye'de satışa sunduğumuz Fiat markalı araçların yüzde 95'ini Bursa Tofaş fabrikasında üretmenin de avantajıyla hızlı reaksiyon göstermeye çalışıyoruz. Şu an itibarıyla eylül ayına veremediğimiz ürünleri ekim ayına yazmaya başladık. Bir süre de böyle gidecek gibi görünüyor."