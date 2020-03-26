Otomotiv şirketleri Nisan’da üretimi durduruyor

Corona virüs salgını otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor.

Reuters'ın haberine göre, Detroit üçlüsü otomobil üreticileri Kuzey Amerika’da durdurdukları araç üretimini Nisan’a kadar uzatmayı planlıyorlar.



Daha önce, en azından 30 Mart’a kadar durdurulacağı belirtilen üretim ile ilgili, Ford yaptığı açıklamada ABD, Kanada ve Meksika’daki tesislerini 30 Mart'ta yeniden başlatmayı düşünmediklerini söyledi.

Konuyla ilgili farklı iki kaynak da, Ford’un 6 Nisan’a kadar üretime başlamayı planlamadığını ancak bunun Nisan ayının ortalarına kadar sürebileceğini belirtiyor.

Üretime ne zaman devam edebilecekleri belli olmayan iki şirket ise General Motors ve Fiat Chrysler.

General Motors (GM), konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, geçen hafta üretime ara vermenin 30 Mart'a kadar olacağını duyurmuştu.

13 Nisan’a kadar zorunlu olmayan işletmelerde üretimi durdurma kararını açıklayan Michigan Valisi Gretchen Whitmer, otomobil sektörü hakkında ise bilgi vermedi.

ÜRETİME BAŞLAMA PLANI RAFTA

Birleşik Otomobil İşçileri (UAW) Başkanı Rory Gamble, sendika üyelerine yaptığı açıklamada Fiat Chrysler’in “Michigan valisinin kararına uyacağını ve 30 Mart'a kadar üretime başlama planı olmadığını” söyledi.

Fiat Chrysler, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

UAW ayrıca biri Indiana’da diğeri Michigan’da olmak üzere iki Fiat Chrysler sendika üyesinin corona virüsten dolayı öldüklerini açıkladı.

''SATIŞLAR YARIYA YAKIN DÜŞECEK''



Büyük ABD ve yabancı otomobil üreticilerini temsil eden grup, pazartesi günü ABD’li milletvekillerine diğer endüstri gruplarıyla birlikte yazdığı bir mektupta “Otomobil endüstrisi analistlerinin satışların mart ayında 2019’a kıyasla yüzde 40’a kadar düşmesini beklediğini” söyledi.

Mektupta, Kuzey Amerika tesislerinin yüzde 95'in şu anda kapalı olduğu belirtildi.

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