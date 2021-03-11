Otomotivde tedarik sıkıntısı: Sorun sadece çip değil

Murat Şahin / ntv.com.tr

Pandemi döneminde çip üreticileri hızlı tüketim elektronik sektörüne yönelirken, dijitalleşen otomotiv sektörüne stok yetiştiremez hale geldi. Bu durum ise büyük üreticilerin üretimlerini yavaşlatmasına sebep oluyor. Çip krizi sebebiyle dünyada fabrikalar birbiri ardına üretimi yavaşlatırken, Türkiye de durumdan etkilendi.

Oyak Renault, 15-22 Mart tarihleri arasında fabrikalarında üretime kısa bir süreliğine ara verileceğini duyurdu. Açıklamada özellikle sektör için hayati öneme sahip elektronik bileşenlerde tedarik sorunu yaşandığı belirtildi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, "Yaşanan tedarik sorunu bütün dünyada eş zamanlı hissedilen tam anlamıyla küresel bir sorun. Birçok ülkede benzer, hatta bazı yerlerde daha şiddetli sıkıntılar var. Özellikle Avrupa’da başka markaların fabrikalarında benzer şekilde ya kapanma ya da üretim adetleri aşağı çekildi" dedi.

"ÖNLENEMEZ BİR TEDARİK SORUNU VAR"

Tedarik sorununun sadece çip olmadığını belirten Kanca, "Çip en görünür kısmı aslında. Önlenemez bir tedarik sıkıntısı var. Bunun dışında sac parçalarında ve ham maddede tedarik sorunları yaşanıyor. Hem araç imalatçılarında hem de tedarik imalatçılarında sorunlar var ve parça sevkiyatında sıkışıklıklar oluyor. Türkiye aslında diğer ülkelere göre daha az sorun yaşıyor. Türkiye’deki imalatçılar, Avrupa’nın birçok ülkesinde görünen sıkıntıların üstesinden gelmiş durumda. Araç üretimini zora sokmayacak ve yaşanan sıkıntıyı müşteriye yansımayacak şekilde hallediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"YANGIN PARÇA PARÇA DEVAM EDİYOR"

"Dünyanın her yerinde ithalatta, ihracatta, hammaddede, çipte, bitmiş parçada sıkıntı var" diyen Kanca, "Uzun yıllar içinde oturmuş bir dengeye sahip olan küresel tedarik zincirinde pandemi ile birlikte kırılmalar başladı. Bunları biz farklı zaman dilimlerinde hissediyoruz. Hindistan’daki bir kırılma 3 ay sonra Avrupa’da, Amerika’daki bir kırılma 5 ay sonra Hindistan'da görülüyor. Bir ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığında, fabrikalar kapandığın başka ülkede açılabiliyor. Aslında ormanda yangın sönmüyor, parça parça yerlerde devam ediyor" dedi.

ARAÇ FİYATLARINA YANSIR MI?

Yaşanan tedarik sorunlarının araç fiyatlarına yansımasının zor olduğunu söyleyen Kanca, "Bu üretime verilen aralar, kapasite kayıpları, işçiliklerin boşa kullanılması gibi sebeplerle maliyetler artıyor. Bu değişkenlerden dolayı planlı üretim yapılamıyor. Maliyetlerimiz kesinlikle artıyor ama bu sıkıntıların fiyatlara yansıması müşteri talebine bağlı. Satışların Avrupa’da düştüğünü görüyoruz. Müşteri talebinin olmadığı bir yerde artan maliyetlerin fiyatlara yansımanın zor olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Tedarik zincirindeki sorunların kısa vadede çözülmesi için bütün ülkelerdeki aşılamanın tamamlanması ve hayatın normale dönmesi gerekiyor" diyen Kanca, bu sıkıntıların en az 6 ay daha devam edeceğini belirtti.

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