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Porsche, Google ile ortaklığını genişletiyor: Haritalar entegre gelecek

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, Google ile olan ortaklığını genişletiyor. Marka, gelecek yeni araçlarında navigasyon, konuşma ve uygulama ekosistemi için Google hizmetlerini sunacak.

Porsche, Google ile ortaklığını genişletiyor: Haritalar entegre gelecek

Sürücülerin veya yolcuların akıllı telefonlarıyla aynı seviyede işlevsellik ve özellikler beklelediği araç içi eğlence ve bilgi sistemleri son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Bunu kayıtsız kalmayan markalar da bu yönde adımlar atıyor. 

Almanya’nın Stuttgart merkezli dünyaca ünlü üreticisi , Asistan ve Haritalar'ını arabalarına entegre edeceğini açıkladı.

Google Play mağazası aracılığıyla sunulan uygulamaların ilk olarak hangi modelde geleceği henüz belli değil. 

Porsche, ister Android Auto ister Apple CarPlay olsun, müşterilerinin telefon ekranlarını araçlarının ekranına yansıtmasına izin vermeye devam edecek. 

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