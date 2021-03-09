Porsche, Rimac'taki hisselerini yüzde 24'e çıkardı

Volkswagen'in lüks araç birimi Porsche AG, Hırvatistan'ın elektrikli hiper araba üreticisi Rimac Automobili'deki hisselerini yüzde 24'e çıkaracak.

09.03.2021 - 10:33

Porsche, Rimac'taki hisselerini yüzde 24'e çıkardı

İlişkili Haberler

Porsche'den, elektrikli otomobil konseptine yeni boyut: Taycan Cross Turismo tanıtıldı

Porsche'den, elektrikli otomobil konseptine yeni boyut: Taycan Cross Turismo tanıtıldı

Porsche'den iki yeni elektrikli bisiklet

Porsche'den iki yeni elektrikli bisiklet

Yarış genleriyle geldi: Yeni Porsche 911 GT3

Yarış genleriyle geldi: Yeni Porsche 911 GT3

Şirketten yapılan açıklamaya göre Porsche'nin hisselerini artırmasıyla birlikte Rimac'ın değeri 795 milyon euro olacak.

Alman devi, Rimac'tan ilk olarak 2018 yılında yüzde 10'luk bir hisse almış, 2019 yılında bu hisselerini yüzde 15'e çıkarmıştı.

Reuters'ın haberine göre Porsche son yapılan anlaşmayla yüzde 8.8'lik hisseyi 70 milyon euroya satın alacak.  

Porsche AG'nin CFO'su Lutz Meschke, "Rimac, prototip çözümler ve küçük seriler alanında mükemmel bir konumda. Rimac, Porsche ve diğer üreticiler için ileri teknoloji alanında ana tedarikçi olma yolunda ilerliyor" dedi.

Porsche'nin ilk yatırımından bu yana Rimac'ın işgücü neredeyse iki katına çıkarak 1,000 çalışana ulaştı. Rimac, Hyundai, Kia ve Aston Martin ile işbirliği içerisinde yer alıyor.

Rimac'ın kurucusu ve CEO'su Mate Rimac, "Porsche şirketimizin 2018'den beri en büyük destekçisi ve dünyanın en ikonik spor araba üreticilerinden birinin Rimac'ın bir parçası olması her zaman bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...