Renault Group Türkiye CEO'su: Vergi konusunu hükümet ve devlet yetkilileriyle konuşacağız

Araç bulunurluğunun sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir sorun olduğuna dikkati çeken Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Doğu, "Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp sektör olarak, vergi politikalarının özellikle giriş seviyesindeki araçlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesine birlikte çalışacağız" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Automechanika İstanbul fuarında konuşan Doğu şunları kaydetti:



"Dünyanın çoğu yerinde ikinci elde araç bulunamıyor. Çünkü insanlar yeni araç alamıyor. Yeni araç alamayınca mecburen aracını tekrardan tamir ettirip daha uzun mesafede kullanmaya başlıyor. Türkiye'nin şu anda en büyük kanayan yarası, Türkiye'deki araç parkının yaklaşık dörtte birinin 20 yaş üzerindeki araçlardan oluşması... Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp sektör olarak, vergi politikalarının özellikle giriş seviyesindeki araçlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesine birlikte çalışacağız. Bunu başarmamız gerekiyor."

'YENİLENMİŞ ARAÇ' PROJESİ



Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, belli bir yaşa gelen araçları yenileyerek tekrar satışa sunma konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Yenilenmiş araç satma konusunu araştırdıklarını belirten Doğu, "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz. Ancak şu andaki sıkıntı; ikinci elde araç bulunmuyor. Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var. Açmak için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz ama planlarımızda var" şeklinde konuştu.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ"

Bunun yanı sıra Türkiye'nin her türlü dönüşüme, özellikle teknolojik dönüşüme ayak uyduracak kapasitesinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Doğu, şöyle devam etti:



"Bundan sadece 6-7 sene önce Türkiye, yenilenebilir enerjide hiçbir yerdeydi. Bugün Avrupa'da en çok yenilenebilir enerji üreten 7'nci ülke. Aynı şekilde nüfusumuzun yüzde 50'sinin 30 yaş altında olması nedeniyle biz gelişmiş pazarlara göre çok daha çabuk adapte oluyoruz. Bir de bizim ülkemiz büyük. Ülkemiz büyük olduğu için eğer bir araç sahibiyseniz, bir yerden bir yere giderken çok yakıt harcıyorsunuz. Yakıt fiyatlarının ne duruma geldiği malum. Elektrikli araçta özellikle yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte çok hızlı bir dönüşüm olacağı da malum."