Rusya'da otomobil satışları nisanda yüzde 78,5 düştü

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı. Yaptırımlar nedeniyle ülkede otomobil satışları nisan ayında yüzde 80'e yakın geriledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 14:26

Rusya'da otomobil satışları nisanda yüzde 78,5 düştü

İlişkili Haberler

Devler Rusya'dan çekiliyor: DJI drone satışını durdurdu (Yaptırım uygulayan şirketler)

Devler Rusya'dan çekiliyor: DJI drone satışını durdurdu (Yaptırım uygulayan şirketler)

'da otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 azalarak 33 bine düştü.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmayı ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 78,5 azalarak 33 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz’ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 78 düştüğü bilgisine yer verildi.

Raporda, Volkswagen ve Toyota marka araçların satışlarında yüzde 91’e varan düşüşler dikkati çekti.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...