SEAT 70. yılını kutluyor

70 yıl önce başladığı, heyecanlı ve zorlu yolculuğu süresince değişimler ve yenilemelerle bugünkü haline gelen SEAT, şimdi sadece İspanya’nın değil, dünyanın da en önemli otomotiv markaları arasında yer alıyor.



İspanya'da araç tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan tek otomotiv şirketi olan SEAT, ülkede Ar-Ge sektör yatırımlarına öncülük ediyor. Üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden marka bu sayede ülke ekonomisi için de önemli bir konuma sahip.



70 yıllık tarihi boyunca kendini sürekli olarak yenileyebileceğini ve yoluna çıkan zorlukların üstesinden başarılı bir şekilde gelebileceğini gösteren SEAT, bir otomobil üreticisinden ziyade, güçlü bir teknoloji ve sanayi şirketi olduğunu da gösterdi.



BARSELONA'DAN DÜNYAYA



SEAT, 1953 yılında günde beş adet SEAT 1400 aracı üreten Zona Franca fabrikasını açtı. Bu tesiste, 40 yıl boyunca SEAT 600 ve SEAT 127 gibi marka tarihinin iz bırakan modellerini üreten SEAT yeni, daha büyük ve daha modern bir fabrika kurmaya karar verdi ve üretim sahasını 1993 yılında Barselona'dan Martorell'e taşıdı. Başlangıçta 1,47 milyar Euro tutarında yatırıma mal olan bu fabrika, günde 1.500 adet üretilen ikinci nesil SEAT Ibiza ve yeni SEAT Cordoba otomobillerinin piyasaya sürülmesiyle üretime başladı.



Halen üç üretim merkezinde; Barcelona, El Prat de Llobregat ve Martorell’de, Ibiza, Arona ve Leon modellerini üreten SEAT, Ateca'yı Çek Cumhuriyeti'nde, Tarraco'yu Almanya'da, Alhambra'yı Portekiz'de ve SEAT'ın ilk yüzde 100 elektrikli aracı olan Mii electric'i Slovakya'da üretiyor.



Bugüne kadar 19 milyondan fazla araç üretme başarısı gösteren SEAT, 1965 yılında Kolombiya’ya gerçekleştirdiği ilk ihracat satışından bu yana, İspanya'nın lider endüstriyel ihracatçısı konumunda bulunuyor ve halen İspanya ekonomisinin toplam ihracatının neredeyse yüzde 3'ünü oluşturuyor.



BİR OTOMOBİL İÇİN 2 YIL BEKLENİRKEN, ŞİMDİ…



SEAT, 70 yıl içinde büyük bir değişim geçirdi. Önceden bir günde üretilen otomobil sayısı bugün üç dakikada üretiliyor. 1950'lerde bir SEAT 600 için iki yıl beklemek gerekirken şimdi "Fast Lane" hizmetiyle 5 tıkla 10 dakikada araba satın alınıp 21 gün içinde araca sahip olunabiliyor.



Marka, 70 yıl içinde farklı sürüm ve nesilden toplamda 75 modeli piyasaya sürdü. Bunların arasında, 1953 yılında üretilen ilk otomobil olan SEAT 1MD0 ve 1957'de pazara sunulduktan kısa süre sonra özgürlük ve ulaşım sembolü hâline gelen efsanevi otomobil SEAT 600 gibi ünlü modeller de bulunuyor. 1984 yılında SEAT Ibiza, 1999 yılında ise SEAT Leon’un ilk nesilleri pazara sunuldu. SEAT Leon, o tarihten itibaren satıştaki başarısını sürdürüyor. 2016 yılında SEAT Ateca, SEAT Arona ve SEAT Tarraco ile SUV segmentine giriş yaparak ürün yelpazesini genişleten SEAT, 2019 yılında ise ilk elektrikli aracı olan SEAT Mii electric'i duyurdu.



70 yıllık yoluculuğunda otomobillerinin yanısıra, güvenlik sistemlerinden en gelişmiş bağlantı hizmetlerine kadar tüm alanlarda teknolojik bir gelişim sağlayan SEAT, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım hedefleri kapsamında da elektrikli araç üretiminde büyük bir atılım içinde. 2021 yılı sonuna kadar sunulacak olan yeni elektrikli ve hibrit modeller; PHEV versiyonu olan yeni Leon serisi, Tarraco PHEV ve yakın zamanda pazara sunulan, şarjlı ve elektrikli hibrit seçeneği olan CUPRA Formentor, SEAT Mii'ye eşlik etmeye başlayacak. Ayrıca Mii electric gibi tamamen elektrikli yeni bir model olan el-Born da pazara sunulması planan modeller arasında yer alıyor.



SEAT'IN KENDİNİ YENİDEN İCAT EDEBİLDİĞİNİN KANITI: CUPRA



CUPRA, 1996 yılında Ibiza CUPRA'nın pazara sunulmasından itibaren SEAT'ın sportifliğinin simgesi haline gelen CUPRA, 2018 yılında da bir başka başarıyı simgeledi: SEAT’ın kendini yenileme kabiliyetinin bir parçası olarak yeni bir marka adıyla otomotiv dünyasına dahil oldu. SEAT'ın daha özel bir ürün arayışında olan yeni pazarlara ve yeni müşterilere erişmesini sağlamak amacıyla yaratılan CUPRA markası, motor sporları tutkunlarının ilgisini çekmek üzere tasarlandı ve elektrik temelli modellerinin çağdaş tasarımı ve sportif performansıyla öne çıkmaya başladı. SEAT, CUPRA Ateca ve yeni CUPRA Leon'un yollara çıkarılmasından sonra CUPRA Formentor'u da tanıttı. SEAT'ın sportif markası için özel olarak tasarlanan ilk model olma özelliği taşıyor CUPRA Formentor, Martorell'de yakın zamanda faaliyete başlayan "CUPRA Garage" merkez ofisinde üretiliyor.



ULAŞIM TEKNOLOJİSİ ŞİRKETİ



SEAT, son yıllarda araç üretiminin ötesine geçen bir ulaşım hizmeti sağlayıcısı olma yolunda özenli adımlar da attı. Bu sayede ortak, paylaşımcı ve sürdürülebilir ekonomi kapsamında geleceğin en önemli eğilimlerinden birine karşılık vermeyi amaçlayan SEAT, 2019 yılında kentsel ulaşıma yönelik yeni ürün ve hizmetlere ilişkin stratejiyi yönetmek üzere mikro ulaşım alanında bütün Volkswagen Grubu'nun Yetkinlik Merkezi olarak seçildi.



Bu amaçla kentsel ulaşım alanında stratejik bir işletme birimi olan SEAT Urban Mobility'i hayata geçiren SEAT, elektrikli EXS Kickscooter'a yeni bir modeli de ekledi: eScooter Concept ile eKickscooter Concept.



Kendini yenileme ve değiştirme kapasitesinin bir parçası olarak 2019 yılında yazılım geliştirme alanında hizmet veren SEAT:CODE'u yaratan SEAT, böylece dijital dönüşümü hızlandırmaya devam etmeyi ve verimliliği artırmayı, ayrıca özel olarak SEAT'a odaklanarak iş modellerini ulaşım, bağlantı ve kapsamlı yeni konseptler ekseninde güçlendirmeyi amaçlıyor.



SEAT bu yıl içinde, 70 yıl önce kurulduğu şehri onurlandırmak amacıyla Barselona'nın kalbinde hayata geçireceği CASA SEAT ile de geleceğin ulaşım olanaklarının keşfedileceği bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlıyor.