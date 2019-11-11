SEAT’ta robot ve insan işbirliği

SEAT, Martorell fabrikasında iki benzersiz yardımcı robotu başarılı bir şekilde çalıştırıyor. Ibiza ve Arona'nın isimlerini arka bagaj kapaklarına monte etmekten sorumlu iki robot, bu sırada süreçte gecikme olmamasını sağlıyor ve fabrika personeli ile aynı çalışma alanını paylaşıyorlar.



Hattın her iki tarafından birer adet bulunan iki yardımcı robot iki tür armayı monte ederken, otomobillerin sol tarafında bulunan robot hat boyunca gelen modele göre Ibiza veya Arona ismini monte ediyor, sağ taraftaki ise ilgili versiyonlarda FR armasını yerleştiriyor. Her iki robotta vantuzlar kullanarak farklı tiplerde harfleri seçmek, arkadaki koruyucu kağıdı çıkarmak, gereken basıncı uygulayarak harfleri araca yerleştirmek ve öndeki koruyucu kağıdı çıkarak bir çöp kutusuna atmak için mekanik bir el bulunuyor.

Robotlar, sürecin çeşitli aşamalarında sapmaları engelleyen yapay görüş sistemine de sahipler. Tüm bunlar, araç montaj hattında ilerlerken gerçekleşiyor. Bu yenilik sayesinde, bu işlem araçlar hareket halindeyken gerçekleştiriliyor, böylece hattın durdurulmasına gerek kalmıyor. Robotlar montaj işlemini yapan işçilerle aynı anda çalışabiliyor. Aynı iş alanının paylaşılması, işbirliği robotlarının endüstriyel robotlardan ayrılmasını sağlayan özelliklerden biri, buna daha yavaş hızla hareket etmek veya etraflarında çalışan insanların güvenliğini sürekli olarak sağlamak için birçok güvenlik ekipmanı bulunuyor.

ENDÜSTRİ ÇALIŞMA ALANINDA EN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERDEN BİRİ



Harflerin yerleştirilmesini sağlayan iki “cobot” ile birlikte ve SEAT Martorell fabrikasının akıllı bir fabrikaya dönüşümünün bir örneği olarak, bugün fabrikada montaj alanında 20 civarında işbirliği robotu var ve bunlar özellikle ergonomik olarak zorlu iş istasyonlarında, hat üzerindeki işlerin tamamlanmasına destek oluyor. Fabrikada aynı zamanda sürekli hareket halinde olan 2 binden fazla endüstriyel robot bulunmaktadır. Çalışma alanıyla ilgili tüm bu yenilikler her gün 2 bin araç veya yaklaşık olarak her 30 saniyede bir araç üreten fabrikanın 8 bin işçisi ile birlikte yer alıyor.