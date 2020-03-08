"Sıfır araçta sorun nisana kalmaz"

Türkiye'de otomotiv pazarının yerli ve ithal araç tedarikçileri, bu aydan itibaren başlamak üzere, özellikle nisan ile birlikte sıfır araç tedarik sorununun ortadan kalkacağını ve taleplere daha güçlü şekilde karşılık verileceğini belirtiyor.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,44 arttı.



Yeni yıla iyi başlayan Türkiye otomotiv pazarı, büyümesini şubat ayında sürdürerek rekorların kırıldığı 2015-2016-2017 yıllarının şubat aylarına yakın seviyede performans gösterdi.



Aralık 2019'dan bu yana sıfır araca yoğun ilginin devam etmesine karşın araç almak isteyen tüketicilerin bir bölümü, piyasadaki araç yetersizliğinden dolayı mart ve nisan ayları için sıraya girmek zorunda kaldı. Söz konusu araç tedariki sorununun bu aydan itibaren sona erip ermeyeceği ise merak konusu oldu.



VİRÜS ETKİSİ



Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz ithalatı Avrupa'dan yapıyoruz. Avrupalının yan sanayi tedarikçisi de ağırlıklı olarak Çin. Ağırlıklı Çin olan yerde corona virüs endişesiyle mal sevkiyatlarında ciddi manada sıkıntı var. Bu noktada corona virüsün de ciddi etkisi var" diye konuştu.



Piyasalardaki tedarik sorununun bu ay çözüme kavuşmasının beklendiğini ifade eden Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:



"Baktığımızda, mart ayında bu iş çözülür, nisan ayına kalmaz. Nisan ayında herkes istediği aracı bulur. Zaten şubat ayında 47 bin araç satılmış. Demek ki aslında tüketici istediğini bulmuş da istediği gün bulamamış. Filo perakende oranına bakacak olursak orada büyük bir farklılık yok. Filo satışları lehine bir pazar açılımı yok, daha öncekilere benzer şekilde devam ediyor. Bütün ezberlerin dışında bir rakam yok. Eşitlik ilkesi devam ediyor."



Yerli ve ithal araç tedarikçileri de tedarik sorununun büyük oranda bu aydan itibaren kalkacağını belirtiyor.

FAİZ İNDİRİMİ UMUT OLDU