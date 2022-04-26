Tam gaz yeşil dönüşüm

Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda yeşil dönüşümünü gerçekleştirmek için paydaşlarını da kapsayan iki projeyi hayata geçirdi. Bunlardan ilki yetkili satıcı ve servislerinin enerji tüketimlerini yenilenebilir enerji kaynaklarında elde etmesine yönelik proje. Proje kapsamında Doğuş Otomotiv’in yetkili satıcı ve servisleri yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapacak. Bu geçişi ilk gerçekleştiren yetkili satıcı ve servislerden Antalya Başaran Otomotiv, güneş enerjisi panellerinden elektriğini elde etmeye başladı. Başaran Otomotiv, bu yatırımla 434 adet güneş panelinden yılda 224.800 kWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefliyor. Çorum’da faaliyet gösteren Dizsan ise Aralık 2020’de devreye aldığı güneş enerjisi panellerinin yatırımı için yüzde 55 Tarımsal Kırsal Kalkınma Kurumu (TKDK) hibe desteği aldı.

ORGANİK ATIKLAR KOMPOSTA DÖNÜŞÜYOR

Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen ikinci proje ise geri dönüşümle ilgili… Doğuş Otomotiv kompost makinesi yatırımıyla Şekerpınar kampüsünden çıkan tüm organik atıklarını doğal gübreye çevirerek hem sıfır atığa katkı sağlıyor hem de doğal gübre ihtiyacını karşılıyor.



Proje kapsamında yemekhane ve kafeteryada yemek hazırlığında oluşan organik atıklar ve peyzajda budanan yapraklar, çimler gibi tüm bahçe atıkları, belirlenen renk kodlu çöp poşetleri ile belirlenen alanında toplanıyor ve komposta dönüştürülüyor. Çıkan organik gübreler iç ve dış peyzaj alanlarında, talep eden çalışanlara ve stok fazlası olması durumunda Belediye Park Bahçe Müdürlüklerine verilecek.