Tesla, 15 bin aracını geri çağırıyor (Hidrolik direksiyon sorunu)

Otomotiv şirketi Tesla SUV modeli Model X'in Kuzey Amerika satılan 15 bin adedini hidrolik direksiyon sorunu nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Business Insider'ın haberine göre Ekim 2016'dan önce hayata geçirilen Model X SUV modelinin çoğunda hidrolik direksiyon sorunu ile karşılaşıldığı belirtildi.

Geri çağırmayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da çökmenin söz konusu olmadığı açıklanırken, sorunun ücretsiz çözüleceği de belirtildi.



Söz konusu modelin 14 bin 193'ü Amerika'da geri kalanı ise Kanada'da kullanımda. Araç sahipleriyle iletişime geçecek olan Tesla, bu süreçte otomobillerin kullanımında herhangi bir sorun olmadığını da belirtti.



ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla geçtiğimiz yıl yine direksiyon problemi nedeniyle 123 bin aracını geri çağırmıştı.



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