Tesla Almanya’da hız rekoru kırdı

Almanya’daki ünlü Nürburgring yarış alanında Tesla’nın elektrikli otomobili hız rekoru kırdı. Şirketin CEO’su Elon Musk, Tesla Model S Plaid’in 21 kilometre uzunluğundaki Nürburgring pistini, yaklaşık 7 dakika 30 saniyede bitirdiğini açıkladı.

ntv.com.tr 13.09.2021 - 15:03 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 15:11

Tesla Almanya’da hız rekoru kırdı

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Tesla’nın 133 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 124 bin TL) değerindeki otomobili Tesla Model S plaid, Almanya’nın ünlü otomobil pisti Nürburgring’de hız rekoru kırdı.

Tesla Model S Plaid pisti 7 dakika 30,9 saniyede tamamlayarak önceki rekoru 11 saniye daha geliştirmiş oldu.

Elon Musk’ın dediğine göre, Model S Plaid’in yeni modifiye edilmiş versiyonu da piyasaya sürülecek.

Tesla'nın bin beygir gücündeki Plaid modeli, S serisinin en güçlü versiyonu olarak öne çıkıyor. Ayrıca otomobil en hızlı seri üretim araçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

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