Tesla Almanya’da hız rekoru kırdı

Tesla’nın 133 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 124 bin TL) değerindeki otomobili Tesla Model S plaid, Almanya’nın ünlü otomobil pisti Nürburgring’de hız rekoru kırdı.

Tesla Model S Plaid pisti 7 dakika 30,9 saniyede tamamlayarak önceki rekoru 11 saniye daha geliştirmiş oldu.



Elon Musk’ın dediğine göre, Model S Plaid’in yeni modifiye edilmiş versiyonu da piyasaya sürülecek.

Tesla'nın bin beygir gücündeki Plaid modeli, S serisinin en güçlü versiyonu olarak öne çıkıyor. Ayrıca otomobil en hızlı seri üretim araçlarından biri olarak dikkat çekiyor.