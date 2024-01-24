Tesla'dan yeni elektrikli araç planı

Tesla'nın 2025 yılı ortalarında yeni elektrikli araçlar üretmeyi planladığı bildirildi.



Konuyla ilgili bilgi sahibi olan dört kaynağa göre Tesla, tedarikçilerine kod adı "Redwood" olan yeni bir elektrikli aracın üretimine başlamak istediğini söyledi. Kaynaklardan ikisi aracı kompakt crossover model olarak niteledi.



Tesla'nın CEO'su Elon Musk uzun süredir markanın hayranları ve yatırımcılarının uygun elektrikli araçlar ve sürücüsüz robot taksiler konusunda iştahını artırıyor. Bahsi geçen araçların yeni nesil, daha uygun fiyatlı elektrikli araba platformları kapsamında üretilmesi bekleniyor.



25 bin dolar değerinde bir başlangıç seviyesi araba da dahil olmak üzere bu modellerin Tesla'ya daha uygun fiyatlı yakıtla çalışan araçlar ve sayıları artmaya devam eden uygun fiyatlı elektrikli araçlar ile rekabet etme olanağı sağlayacağı düşünülüyor.



Uygun fiyatlı elektrikli araçlar üreten Çinli BYD şirketi 2023'ün son çeyreğinde Tesla'yı geçerek dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi haline gelmişti.



Musk ilk olarak 2020 yılında 25 bin dolar değerinde bir araba üretme sözü vermiş ancak bu planı daha sonra rafa kaldırmıştı. Bunun ardından planı yeniden uygulamaya alan Tesla'nın satıştaki en ucuz modeli olan Model 3 sedanın başlangıç fiyatı şu anda ABD'de 38,990 dolar.