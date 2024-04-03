Tesla'nın satışları ilk çeyrekte 2020'den bu yana ilk düşüşünü kaydetti

Tesla, 2024'ün ilk çeyreğine dair araç üretim ve teslimat verilerini yayımladı.



Buna göre, şirket birinci çeyrekte 433 bin 371 araç üretti. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 440 bin 808 araç üretmişti.



Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim edilmişti.



Böylelikle Tesla'nın teslim ettiği araç sayısında yüzde 8,5 ile 2020'den bu yana ilk kez azalış kaydetti.



Tesla, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle yaşanan tedarik sorunları ve yangın sonucu elektrik kesintisi nedeniyle Berlin yakınlarındaki fabrikasında üretimin durma noktasına gelmesi gibi bir dizi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.



Şirketin hisseleri, üretim ve teslimat verilerini yayımlamasının ardından yüzde 6 değer kaybederken, Tesla hisselerindeki düşüş yıl başından bu yana yüzde 34'e yaklaştı.



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