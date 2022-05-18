TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yanıtladı: Togg ne zaman trafiğe çıkacak?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil Togg'un fabrikasının 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını belirterek, yerli otomobilin 2023’ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olacağını söyledi.

Haberler - İHA 18.05.2022 - 07:28

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yanıtladı: Togg ne zaman trafiğe çıkacak?

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TOGG'dan tesislerle ilgili paylaşımoto

TOGG'dan tesislerle ilgili paylaşımoto

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Törenin ardından konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur’’ dedi.

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