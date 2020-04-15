Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi

Tofaş'ın, "Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesi" başlığı altında, üretime ara verilmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkileri çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, fabrikamızda 20 Nisan 2020'ye kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 4 Mayıs 2020'ye kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."



İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmediği belirtilen açıklama detaylarında, iş sürekliliği planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirileceği bildirildi.



Açıklamada ayrıca, karar nedeniyle şirketin süreklilik varsayımında herhangi bir etki beklenmediği vurgulandı.