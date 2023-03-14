TOGG fiyatları ne kadar oldu, ne zaman satışa çıkacak? (2023 TOGG fiyat listesi ve ön sipariş tarihi)

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirilen TOGG'un ön sipariş tarihi ve fiyatı belli oldu. İşte 2023 TOGG fiyat listesi ve ön sipariş tarihi.



TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Trumore dijital platformu ve Togg tarafından yapılan duyuru sonrasında, Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli aracı TOGG'un satışa çıkacağı tarih belli oldu.

Buna göre; TOGG'un 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak.



İKİ DONANIM SEVİYESİ VE BATARYA SEÇENEĞİ OLACAK



Araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği ile satışa sunulacak.



160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.



T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).