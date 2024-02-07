Toyota'dan 1,3 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota, ABD pazarı için tamamen yeni, üç sıralı elektrikli SUV aracının montajı da dahil olmak üzere gelecek elektrifikasyon çalışmaları için Kentucky'deki tesisine 1,3 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, yeni yatırımla Toyota'nın fabrikaya yaptığı toplam yatırımın yaklaşık 10 milyar dolara çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, ABD pazarı için tamamen yeni, üç sıralı elektrikli SUV aracının montajı da dahil olmak üzere gelecek elektrifikasyon çalışmaları için Kentucky'deki tesise 1,3 milyar dolarlık yatırım yapılacağı bildirildi.



Yatırımın, şirketin daha önce duyurduğu Kentucky tesisindeki elektrikli araç montajını destekleyeceği belirtilen açıklamada, ayrıca tesise batarya montaj hattının da ekleneceği aktarıldı.



Toyota'nın Kentucky'deki üretim tesisi, otomobil üreticisinin 1986'dan bu yana Kuzey Amerika operasyonlarının merkezi konumunda bulunuyor.



Yaklaşık 9 bin 400 işçiye istihdam sağlanan tesisin yılda 550 bin araç üretme kapasitesine sahip olduğu kaydediliyor.