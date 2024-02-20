Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon sınırında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ocak ayı motorlu kara taşıtları verilerini paylaştı. Buna göre, Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 28 milyon 951 bin 792 oldu. Yapılan hesaba göre ocak sonu itibarıyla göre trafikte 92 bin elektrikli otomobil bulunduğu tespit edildi.



Ocak ayında 213 bin 493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 53,1'ini otomobil, yüzde 28,2'sini motosiklet, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KAYITLI TAŞIT SAYISINDA ARTIŞ



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,1 arttı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 111,7, minibüste yüzde 109,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 70,8, otobüste yüzde 47,2, kamyonette yüzde 39,9, otomobilde yüzde 25,6 artarken traktörde yüzde 50,5 ve motosiklette yüzde 21,1 azaldı.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 arttı. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 71,5, otobüste yüzde 62,1, motosiklette yüzde 48,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 42,4, otomobilde yüzde 39,2, kamyonette yüzde 8,4 ve kamyonda yüzde 0,6 artarken traktörde yüzde 26,4 azaldı.



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 28 milyon 951 bin 792 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,0'ını otomobil, yüzde 17,8'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



OCAK AYINDA 782 BİN 589 ARACIN DEVRİ YAPILDI



Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,8'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 7,6'sını motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



KAYITLI OTOMOBİLLERİN YÜZDE 0,6'SI ELEKTRİKLİ



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 113 bin 269 adet otomobilin yüzde 66,5'i benzin, yüzde 13,8'i dizel, yüzde 11,4'ü hibrit, yüzde 7'si elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 333 bin 952 adet otomobilin ise yüzde 35,5'i dizel, yüzde 33,3'ü LPG, yüzde 28,9'u benzin, yüzde 1,5'i hibrit ve yüzde 0,6'sı elektrikli oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.



