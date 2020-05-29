Volkswagen Çinli ortağını satın alıyor (Elektrikli otomobile 2,1 milyar euro yatırım)

Volkswagen elektrikli araç üretimi için Çin'de toplam 2,1 milyar euroluk yatırım yapacak. Elektrikli araç üretiminde ortağı JAC Motors'un yüzde 50'sini satın alacağını duyuran Alman devi, ilk kez Çinli bir batarya üreticisinin hissedilerine de doğrudan sahip olacak.

Anadolu Ajansı 29.05.2020 - 14:23

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, iki Çinli elektrikli araç şirketine 2,1 milyar euro (Yaklaşık 16 milyar lira) yatırım yapacağını bildirdi.

Volkswagen AG tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin’deki elektrikli araç üretiminde ortağı Anhui Jianghuai Automobile Group Holding'in -JAC Motors - yüzde 50'sini satın almayı planladığı duyuruldu

Ayrıca Volkswagen'in Çin'deki JAC ile ortak şirketi olan JAC Volkswagen’deki hisse payını da yüzde 50’den yüzde 75’e yükseltecek. Her iki yatırım için Volkswagen,1 milyar euro ödeme yapacak.

BATARYA ÜRETİCİSİNE 1,1 MİLYAR EURO

Ayrıca, Volkswagen, Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Gotion High-Tech Co.Ltd. şirketinin yüzde 26 hissesini satın almak için 1,1 milyar euro ödeyecek.

İLK KEZ DOĞRUDAN HİSSE SAHİBİ OLACAK

Anlaşmayla Volkswagen ilk defa Çinli bir batarya üreticisinin hisselerine doğrudan sahip olurken, satın almaların gerekli izinler alındıktan sonra 2020’nin sonunda tamamlanması bekleniyor.

5 YIL İÇİNDE 5 ELEKTRİKLİ MODEL

Volkswagen'in açıklamasında, Çin'deki ortak şirket JAC Volkswagen’in 2025’e kadar 5 elektrikli model daha planladığı ve bunun için bir otomobil üretim üssü kurulacağı hatırlatıldı.

CEO'DAN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkswagen (VW) Üst Yöneticisi (CEO) Herbert Diess, Güçlü ortaklarla Volkswagen’in, Çin'deki “elektrifikasyon stratejisini” güçlendirdiğini belirterek, "Elektrikli otomobil segmenti hızla büyüyor. Aynı zamanda JAC Volkswagen için büyük bir potansiyel sunuyor. Gotion'daki stratejik yatırımımızla Çin'de batarya hücrelerinin üretiminin gelişimini aktif olarak destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Volkswagen ayrı bir basın açıklamasıyla da ABD'li üretici Ford ile ticari araçlar üretimi, otonom ve elektrikli otomobilleri geliştirmesine yönelik Temmuz 2019'da duyurulan birçok projenin Volkswagen Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.

YERLİ OTOMOBİLİN TASARIM BELGESELİ YAYINLANDI

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