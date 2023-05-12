Volkswagen ID.7 GTX'ten ipucu görselleri

Volkswagen tanıttığı yeni modellerle elektrikli otomobil ailesini genişletmeye devam ediyor.
Alman otomotiv devi geçtiğimiz haftalarda örtüsünü kaldırdığı elektrikli sedanı ID.7'nin performans modeli üzerinde çalışıyor.
Marka, çift motorlu ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak modelden yeni ipucu görselleri paylaştı. Siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu görünen ID.7 GTX'in, Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
Volkswagen’in üst orta sınıftaki ilk küresel elektrikli modeli olan ID.7, 700 kilometreye varan menzil (WLTP) sunuyor.
ID.7, tamamen yeni, yüksek verimli güç-aktarma nesline sahip ilk MEB modeli. 210 kW/286 PS ile Volkswagen ID ürün gamı içindeki en güçlü ve en yüksek torklu elektrikli tahrik motoruna sahip model. Bu güç seçeneği, batarya boyutundan bağımsız olarak ID.7'de kullanıma sunuluyor. Şirket içinde APP550 olarak anılan güç ünitesi, Kassel'de (Almanya) Volkswagen Group Components ile birlikte geliştirildi ve burada üretiliyor.
İç mekan standart olarak 38 cm (15 inç) bilgi-eğlence ekranı, artırılmış gerçeklik head-up display, bilgi-eğlence sistemine entegre edilen yeni klima kullanım konsepti, serbestçe atanabilen sık kullanılanlar düğmeleri ve arkadan aydınlatmalı dokunmatik kaydırma bandı özelliklerini içeriyor.
Yaklaşık beş metre uzunluğundaki ID.7 lansmanının 2023 yılı içinde Avrupa ve Çin'de; 2024'ten itibaren Kuzey Amerika ve Türkiye’de yapılması planlanıyor.
2026'YA KADAR ON YENİ MODEL
Volkswagen 2026 yılına kadar pazara on yeni elektrikli model sunacak. Sadece bu yıl, yeni ID.3, uzun dingil mesafene sahip ID. Buzz ve ID.7 tanıtılıyor. 2026 yılında elektrikli bir kompakt SUV ve ID. 2all modelinin 25.000 eorodan daha düşük bir fiyata seri üretime girmesi planlanıyor.
2033'TEN İTİBAREN SADECE ELEKTRİKLİ
Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer, “Hedefimiz 2030 yılına kadar Avrupa'daki satışlarımızın yüzde 80’inin elektrikli olması. 2033 yılından itibaren Volkswagen Avrupa'da sadece elektrikli araç üretecek.” şeklinde konuştu.