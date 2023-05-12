Volkswagen ID.7 GTX'ten ipucu görselleri

2026'YA KADAR ON YENİ MODEL



Volkswagen 2026 yılına kadar pazara on yeni elektrikli model sunacak. Sadece bu yıl, yeni ID.3, uzun dingil mesafene sahip ID. Buzz ve ID.7 tanıtılıyor. 2026 yılında elektrikli bir kompakt SUV ve ID. 2all modelinin 25.000 eorodan daha düşük bir fiyata seri üretime girmesi planlanıyor.

2033'TEN İTİBAREN SADECE ELEKTRİKLİ



Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer, “Hedefimiz 2030 yılına kadar Avrupa'daki satışlarımızın yüzde 80’inin elektrikli olması. 2033 yılından itibaren Volkswagen Avrupa'da sadece elektrikli araç üretecek.” şeklinde konuştu.