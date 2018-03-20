Volkswagen'den 20 bin TL’ye 12 ay yüzde “0” kredi

Volkswagen Doğuş Finans (VDF) işbirliği ile Mart ayına özel faiz kampanyası kapsamında, Volkswagen Ticari Araç’ın 2017 ve 2018 model Transporter City Van ve Camlı Van, Caddy Kombi dizel, Caravelle ve Amarok modelleri 20 bin TL’ye 12 ay yüzde “0”’dan başlayan cazip faiz oranlarıyla satın alınabiliyor.



Bununla birlikte, Volkswagen Ticari Araç tarafından Mart ayında tüm 2017 ve 2018 model araçlarda peşin alımlara özel fırsatlar müşterilere sunuluyor. Ayrıca peşin alım düşünen müşteriler ihtiyaç halinde yüzde 1,29’dan başlayan kredi faiz oranlarından yararlanabiliyor.



AUTOCREDİT İLE KİRALAR GİBİ ARAÇ SAHİBİ OLMA AVANTAJI



Mart ayındaki bir diğer avantaj uygulaması Auto Credit: Yine Volkswagen Doğuş Finans (vdf) işbirliğiyle hayata geçirilen kredi sistemiyle, 36 ay vade seçeneğinde yüzde 1,22 oranında faiz uygulanıyor. Volkswagen Auto Credit sistemiyle ayrıca uzatılmış garanti ve geri alım garantisi de sunuluyor.