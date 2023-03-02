Volkswagen'den araçlar için uygulama mağazası: TikTok ve Spotify indirilebilecek

Markanın yazılım konusundaki yan kuruluşu olan Cariad, otomobiller için uygulama mağazası geliştirdiklerini duyurdu. Bu uygulama mağazası sayesinde kulanıcılar TikTok, Amazon Music, Spotify ve oyunları araçlarına indirip kullanabilecekler.

Audi, Volkswagen grubu içinde uygulama mağazasını kullanan ilk marka olacak. Temmuz 2023'ten itibaren A4, A5, Q5, A6, A8, Q8 e-tron ve e-tron GT’lerde mağazanın kullanımda olacağı belirtildi.