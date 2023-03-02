Volkswagen'den araçlar için uygulama mağazası: TikTok ve Spotify indirilebilecek

Gelişen teknolojiyle birlikte gittikçe akıllanan araçlarda bilgi-eğlence sistemleri de vazgeçilmez hale geldi. Markaların büyük önem verdiği ekranlar kullanıcıların tercihlerinde de etkili oluyor.
Barcelona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Volkswagen bu konudaki yeniliklerini tanıttı.
Markanın yazılım konusundaki yan kuruluşu olan Cariad, otomobiller için uygulama mağazası geliştirdiklerini duyurdu. Bu uygulama mağazası sayesinde kulanıcılar TikTok, Amazon Music, Spotify ve oyunları araçlarına indirip kullanabilecekler.
Audi, Volkswagen grubu içinde uygulama mağazasını kullanan ilk marka olacak. Temmuz 2023'ten itibaren A4, A5, Q5, A6, A8, Q8 e-tron ve e-tron GT’lerde mağazanın kullanımda olacağı belirtildi.
Mağazada ilk etapta müzik, video, oyun, navigasyon, park, elektrikli araç şarjı, hava durumu ve haberler gibi kategorilerde uygulamalar yer alacak.