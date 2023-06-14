Volkswagen'in eHybrid modeli Yeni Multivan Türkiye’ye geliyor

Volkswagen Ticari Araç’ın eHybrid (plug-in hybrid: şarj edilebilir, elektrikli ve içten yanmalı motorlu) modeli Yeni Multivan, markanın sıfır emisyon üreten bir sürüş sistemine geçme fikriyle başlayan elektromobilite stratejisinin ilk yapı taşlarından biri.
Elektrikli araçlar ve otonom sürüşün gelecekte Transporter modellerine adaptasyonu, eHybrid Multivan ile başlıyor.
Plug-in hybrid çekiş sistemine sahip olan Yeni Multivan hem içten yanmalı benzinli motora (TSI) hem de elektrik motoruna sahip. Multivan eHybrid, elektrik gücüyle çalışarak özellikle kısa yolculukların emisyonsuz sürüşe dönüşmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış. 13 kWh’lik lityum-iyon batarya sayesinde Yeni Multivan, tamamen elektrik gücüyle günlük mesafelerde kullanılabiliyor. TSI motor, 130 km/s’in üzerindeki hızlarda devreye giriyor.
10,4 kWh net batarya kapasitesine sahip model 3,6 kW AC şarj ile 3 saat 40 dakikada şarj olabiliyor.
SEÇİLEBİLİR ELEKTRİKLİ VE HYBRİD SÜRÜŞ
Yeni Multivan’da E-modu ve Hybrid modu olmak üzere iki farklı sürüş seçeneği yer alıyor.
E-modunda yüksek voltajlı (HV) bataryadan güç alan elektrik motoruyla ön tekerleklere güç iletiliyor. Hem elektrikli hem de içten yanmalı motorun kombinasyonuyla gerçekleşen Hybrid sürüş modunda ise, sürücü mevcut şarj seviyesini seçebiliyor, şarj rezerve edebiliyor ve yüksek voltajlı (HV) bataryanın şarj seviyesini artırıp azaltabiliyor.
Plug-in hybrid bataryası uygun şekilde şarj edilirse, şehir içinde tamamen elektrikle yaklaşık 50 km’lik bir menzilde kullanılabiliyor.
Yeni Multivan'da son teknoloji sürüş destek ve bilgi-eğlence sistemleri, "IQ. Light" LED Matrix farlar, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, 7 koltuklu yaşam alanı, panoramik cam tavan yer alıyor.
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