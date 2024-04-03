Xiaomi'nin elektrikli aracına yüksek talep

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni elektrikli aracı SU7'nin 100 binden fazla sipariş aldığını ve teslimatların başladığını duyurdu.



İlk teslimatlar şirketin hali hazırda elinde bulunan 5 bin adetlik stoklar üzerinden yapılacak.



Yoğun siparişler nedeniyle Xiaomi hisseleri yüzde 15'ten fazla değer kazandı.



Bir diğer elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise teslimat sıkıntısı yaşıyor.



Verilere göre Tesla'nın teslimatı geçen yıla göre yüzde 10 azalış kaydetti.