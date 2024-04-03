imsakiye

Xiaomi'nin elektrikli aracına yüksek talep

Elekrikli otomobil pazarına hızlı giriş yapan Xiaomi, yeni aracı için 100 binden fazla sipariş aldığını duyurdu. Öte yandan aynı dönemde bir diğer elektrikli araç devi Tesla ise teslimat problemi yaşıyor.

Xiaomi'nin elektrikli aracına yüksek talep

Çinli teknoloji devi , yeni elektrikli aracı SU7'nin 100 binden fazla sipariş aldığını ve teslimatların başladığını duyurdu.

İlk teslimatlar şirketin hali hazırda elinde bulunan 5 bin adetlik stoklar üzerinden yapılacak.

Yoğun siparişler nedeniyle Xiaomi hisseleri yüzde 15'ten fazla değer kazandı.

Bir diğer üreticisi Tesla ise teslimat sıkıntısı yaşıyor.

Verilere göre Tesla'nın teslimatı geçen yıla göre yüzde 10 azalış kaydetti.

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...