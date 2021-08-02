Yargıtay son noktayı koydu: Kiralık aracın ehliyetsiz kişiye verilmesine ceza

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yol kontrolünde kiralık aracın ehliyeti olmayan bir genç tarafından kullanıldığını tespit etti. Ekipler, aracın sahibi olan kiralama şirketine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36/3-b maddesine aykırılık eyleminden dolayı 2 bin 473 lira para cezası kesti.

Kiralama şirketi sahibi, cezaya itiraz etti. 2. Sulh Ceza Hâkimliği, itirazı reddetti. Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti. Başsavcılık dosyayı 19. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Emsal bir karara imza atan daire, cezadan kiralama şirketinin sorumlu olamayacağına hükmetti. Kararda, "Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermekten araç tescil plakasına istinaden idari yaptırım kararı düzenlendiği ortadadır. Aracın şahsa kiralandığı, kabahat fiilinin işlendiği dönemde aracın üçüncü kişiye kiracı tarafından verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki mu'teriz (itirazcı) tarafından anılan aracın dosya kapsamında bulunan 03/02/2020 tarihli belgeye göre Kiralık Araç Bildirim Sistemine (KABİS) kaydının girildiğinin anlaşılması karşısında, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması talebinde bulunulmuştur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarname içeriği farklı gerekçe ile yerinde görüldüğünden, 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasına, kiralama şirketi sahibine kesilen idarî para cezasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.