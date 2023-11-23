Yediemindeki araçlar için yeni aşama

Yediemin otoparklarındaki araçların ekonimiye kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan düzenlemede bugün yeni aşamaya geçiliyor.



Borçları nedeniyle araçlarına haciz gelen vatandaşlar bugünden itibaren 10 gün içinde, yediemin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını geri alabilecek.

Ancak aracını alanlar, hacze konu olan borcundan kurtulmuş olmayacak. Borç kapatılmamışsa haciz durumu devam edecek.

1 KASIM'DA BAŞLADI

Adalet Bakanlığı'nın yediemin otoparklarındaki araçlarla ilgili düzenlemesi 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti. İlk aşamada hukuken muhafazasına gerek kalmayan 700 bin aracın satışına ay başından itibaren başlandı.

ÖNCELİK SAHİBİNDE

Yeni düzenlemeye göre, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen araçlar öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabiliyor.

Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine aracı alması imkanı tanınıyor.

ALAN OLMAZSA İHALE

İki taraf araç için alıcı olmaz ise ihaleye çıkılıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve aracın teminatını yatıranlar ihaleye katılabiliyor.

Ancak ihale internet üzerinde olacağı için talip olunacak araca inceleme ya da ekspertiz yapılamayacak. Bu nedenle uzmanlar, ihaleye girecek olanların olası hasarları ve masrafları hesaplamasını öneriyor.

İhale sonrası alıcı bulunamayan araçlar ise kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) devrediliyor.

Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel hak sahiplerine ödeniyor.



KIZILAY'A BEDELSİZ VERİLECEK

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.