Yeni Honda HR-V, e:HEV teknolojisi ile geliyor

Honda’nın 2022 yılının sonuna kadar tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi’nin en güncel adımı 2021 yılının sonunda Avrupa’da satışa çıkacak olan yeni kompakt SUV modeli HR-V oldu. Yeni HR-V, standart olarak e:HEV hibrit güç-aktarma sistemine sahip olacak.

Geliştirilen e:HEV sistemi Jazz, CR-V, yeni HR-V ile birlikte yakında piyasaya sunulacak 11’inci nesil Civic modelinde de kullanılıyor.



Yeni nesil HR-V’nin e:HEV güç aktarma sistemi, 253 Nm tork ve toplam 96 kW (131 PS) güç üretiyor. HR-V’nin 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 10,6 saniyede tamamlanıyor. CR-V ve Jazz’ın ardından e:HEV ailesine katılan en son model olan yeni HR-V sadece hibrit güç-aktarma sistemiyle satışa sunulacak.

ÜÇ SÜRÜŞ MODU



Honda e:HEV sisteminde, hem şehir içi hem otoyol sürüşlerinde ideal performans elde etmek üzere üç farklı sürüş modu kullanıma sunuluyor. Akıllı Elektronik Kontrol Ünitesi, yol ve çevre koşullarına bağlı olarak en verimli sürüşü kullanıcılarına sunabilmek için EV Drive, Hybrid Drive ve Engine Drive olmak üzere üç sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapıyor.



Hybrid Drive modunda benzinli motorla çalışan jeneratörden gelen güç, bataryayı şarj ediyor ve verimlilik avantajı sağlıyor.