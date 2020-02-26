Yeni Hyundai i30 Cenevre'ye hazır

Önümüzdeki hafta kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı için markaların yeni modellerini hazırlıyor. Bu markalardan birisi olan Hyundai yeni i30 modelinin resmi görsellerini fuar öncesinde paylaştı.

Gövde üzerindeki bazı değişikliklerle daha geniş ve daha modern bir görünüşe kavuşan otomobilin karakteristik özellikleri arasında yeni nesil ön ızgara, en fazla dikkat çeken detay olarak öne çıkıyor.

N Line ve normal versiyonlarda iki farklı şekilde kullanılan bu ızgara, geniş hava girişli tamponla kombinlenerek sunuluyor.

Arkada ise aerodinamik yenilikler göze çarpıyor. Daha fazla sürüş performansı ve aerodinamizm için geliştirilen difüzörlü tampon, çift çıkışlı son susturucu ve sportif görünümü pekiştiren siyah plastik parçalar otomobile yepyeni bir kimlik kazandırıyor. Yeni i30 N Line, yeni tip 17 ve 18 inç jant tasarımıyla geliyor.

YENİ MOTORLAR VE 48 VOLT HAFİF HİBRİT SİSTEMİ



Yeni i30 N Line Hatchback ve Fastback, daha dinamik bir sürüş için yeni 1.5 lt T-GDi (160 PS) ve 1.6 lt dizel (136 PS) motorlarıyla satışa sunulacak. Yenilenen araçta ayrıca süspansiyon ve direksiyon sisteminde de geliştirmeler bulunuyor.