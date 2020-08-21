Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye’de

Makyajlanan Mercedes-Benz E Serisi 20 Ağustos itibarıyla Türkiye’de satışa çıktı. Edition 1 paketinde 754.500 TL’den başlayan fiyatlara sahip olan yenilenen E-Serisi’nde, ilk etapte 3 farklı motor seçeneği sunuluyor.

ntv.com.tr 21.08.2020 - 11:42

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye’de

Yenilenen Mercedes-Benz E-Serisi, 20 Ağustos itibarıyla Türkiye’de satışa sunuluyor. Edition 1 paketinde 754.500 TL’den başlayan fiyatlara sahip olan yenilenen E-Serisi’nde, E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri mevcut. 

Türkiye’ye ilk aşamada 1.6 lt 160 BG’lik E 200 d, 2.0 lt 194 BG’lik E 220 d 4MATIC ve 4.0 lt 612 BG’lik E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ithal edilirken, diğer tüm motor seçenekleri kişiye özel olarak sipariş edilebiliyor.

Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+'ın kaputu altında da çift turbo beslemeye sahip, 4 litre hacimli bir V8 motor bulunuyor. Bu motor 612 beygir güç, 850 Nm tork üretebiliyor. Otomobil arkadan itiş özelliğine de sahip olabilen dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış.

E Serisi’nin, Edition 1 modelinde, artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, Burmester ses sistemi, 2 adet 12.3 inç büyüklüğünde ekrana sahip kokpit ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu teknolojik bileşenleri oluştururken, otomatik bagaj kapağı, kapı kapama yardımcısı (Vakumlu kapılar) ve güneş koruma paketi, donanıma alınmış.

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