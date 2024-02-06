Yeni Porsche Taycan'ın menzil verisi açıklandı: Tanıtıma kısa süre kaldı

3,6 MİLYON KİLOMETRELİK TEST



Yeni modelin Cross Turismo ve Sport Turismo modelleri ise, dünyanın dört bir yanındaki test sahalarında, yarış pistlerinde ve kamuya açık yollarda yaklaşık 3,6 milyon kilometre test edildi.



3,6 milyon kilometrenin 300 bini soğuk ülke koşullarında, 200 bini ise sıcak ülke koşullarında tamamlandı. Finlandiya'da, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 350 kilometre kuzeyinde, elektrikli spor otomobil yalnızca kar ve buz sürüş dinamikleri test edildi. Aynı zamanda düşük sıcaklıklarda bataryadaki kaybın da neredeyse yarı yarıya azaldığı görüldü.