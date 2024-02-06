Yeni Porsche Taycan'ın menzil verisi açıklandı: Tanıtıma kısa süre kaldı

Lansman tarihi yaklaşan yeni Porsche Taycan’la ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Zorlu testlerden geçirilen yeni Taycan’ın son yol testi aracın menzilini de ortaya çıkardı.
Yeni model halka açık yollarda yapılan testlere göre 587 kilometrelik menzil sunuyor. Bu menzil mevcut modele göre 161 kilometre daha fazla.
Aracın dikkat çeken özellikleri arasında sadece menzil değil kısa ve yüksek hızlı şarj imkanı da yer alıyor. Araçların, 300 kW'ın üzerinde şarj gücüyle yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa 20 dakikanın altında şarj olduğu belirtildi.
Testlerde kullanılan dört araç Performance Battery Plus paketiyle donatılmış.
150 BİN TAYCAN ÜRETİLDİ
2019 yılından bu yana 150 bin adet Taycan üretildiğini açıklayan Porsche, yeni modelin tanıtımı için gün sayıyor.
Geçtiğimiz ay Nurburgring'de teste tabi tutulan yeni Taycan, 7:07:55 gibi inanılmaz bir dereceye imza atmıştı. Bu süre 2022 yılındaki Taycan’ın süresinden 26 saniye daha kısa, Tesla Model S Plaid'den ise 18 saniye daha hızlı.
3,6 MİLYON KİLOMETRELİK TEST
Yeni modelin Cross Turismo ve Sport Turismo modelleri ise, dünyanın dört bir yanındaki test sahalarında, yarış pistlerinde ve kamuya açık yollarda yaklaşık 3,6 milyon kilometre test edildi.
3,6 milyon kilometrenin 300 bini soğuk ülke koşullarında, 200 bini ise sıcak ülke koşullarında tamamlandı. Finlandiya'da, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 350 kilometre kuzeyinde, elektrikli spor otomobil yalnızca kar ve buz sürüş dinamikleri test edildi. Aynı zamanda düşük sıcaklıklarda bataryadaki kaybın da neredeyse yarı yarıya azaldığı görüldü.
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