Yeni Skoda Fabia'dan ilk detaylar geldi

ntv.com.tr 23.04.2021 - 10:06
Skoda yenilemeye hazırlandığı Fabia modelinin 4. neslinin çizimlerini paylaştı.
Marka aracın dünya lansmanını Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlıyor.
Yeni nesilde aracın full-Led far ve stoplara yer verildiği çizimlerden görülüyor.
Aracın eski modeline göre 111 mm uzadığı, 48 mm genişlediği belirtiliyor. Bagaj hacmi ise 380 litreye çıkarılmış.
Modelde, 150 beygir güç ve 250 Nm torka sahip 1.5 TSI motor seçeneğinin geleceği açıklandı.
Mayıs ayındaki tanıtımın ardından 2021'in ortasından itibaren Avrupa'da satışına başlanacak.