Yeni Touareg, Avrupa’da satışa sunulan otomobillerin tasarımlarını, teknik yapılarını ve güvenlik performanslarını, çarpışma testleri sonrasında titiz biçimde denetleyen bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirildi.



Euro NCAP testler sonrası yayınladığı raporlarda, Yeni Touareg'in en etkileyici özelliklerini, optimize edilmiş gövde yapısı, aktif gergi sistemine sahip emniyet kemerleri,hava yastıkları ve yenilikçi sürüş destek sistemlerinden oluşan kapsamlı güvenlik öğeleri olarak sıraladı.



Yeni Touareg, dört farklı Euro NCAP kategorisinde de başarılı sonuçlar elde etti. Yetişkin Yolcu Güvenliği” kategorisinde yüzde 89, “Çocuk Yolcu Güvenliği’nde yüzde 86, “Güvenlik Yardımı”’nda yüzde 81 ile derecelendirildi.



Üretici firmaların bisikletliler, yayalar gibi yol kullanıcılarını korumaya yönelik AEB (Otonom Acil Fren)koruma sistemlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirmede de, Yeni Touareg oldukça iyi bir derece elde etti.



YENİ TOUAREG, SUV SERİSİNİN BAŞARISINI DEVAM ETTİRİYOR



Geçtiğimiz Haziran ayında ülkemizde satışa sunulan Yeni Touareg, bugüne kadar bir Volkswagen'e entegre edilen en kapsamlı sürüş destek sistemleri, yol tutuş kabiliyeti ve konfor öğeleri ile yollara çıkıyor. Dünyanın en güvenli ve en konforlu araçlarından biri olan Yeni Touareg’te sunulan sürüş destek sistemlerinin geniş yelpazesi de bunu destekler nitelikte.



Yeni Touareg’te opsiyonel olarak sunulan donanımlar arasında Trafikte Sürüş Asistanı “Traffic Jam Assist”, Ön Bölge Asistanı “Front Assist”,Kavşak Asistanı “Front Cross Traffic Assist”,Şerit Takip Asistanı "Lane Assist", Şerit Değiştirme Asistanı "Side Assist" gibi sürüş destek sistemlerinin yanı sıra; Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Gelişmiş çarpışma hazırlığı “PreCrash 360°” ve Gece Görüş Sistemi “Night Vision” gibi yenilikçi birçok özellik de yer alıyor.