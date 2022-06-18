Yerli otomobil Togg üretime hazırlanıyor: Yüzde 99'u tamamlandı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg için çalışmalar Gemlik tesisinde son sürat devam ederken sosyal medyadan çalışmalara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Yapılan paylaşımda Gemlik tesisindeki çalışmaların planlandığı gibi sürdüğü üretim tesislerinin de yüzde 98-99'unun bittiği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 18.06.2022 - 15:42

Yerli otomobil Togg üretime hazırlanıyor: Yüzde 99'u tamamlandı

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Türkiye'nin otomobili 'da fabrika kurulumu planlanan hızda sürüyor. Togg resmi sosyal medya hesabından Gemlik'teki fabrikada son durumu paylaştı.

Paylaşıma göre, üç tesisten boya ve gövde tesislerinin yüzde 99'u tamamlandı. Montaj tesisinde ise tamamlanma oranı yüzde 98. Boya tesisi içindeki tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi, basınçlı hava tesisatı, yumuşak su ve demineralize su sistemi ve soğutma ve ısıtma sistemleri kuruldu.

Gövde tesisinde ise denetim üretimi başladı. Basınçlı hava sistemi ile kaynak makineleri elektrik hatları tamamlandı.

Montaj tesisinde atılacak bir kaç adım var. Ekipman kurulumu için son aşamaya gelindi. Hatların devreye alınması için çalışmalar başladı.

TOGG DENEME ÜRETİMİ AĞUSTOS AYINDA

Tüm bu tesislerin devreye sokulmasından sonra Türkiye'nin yerli otomobilinin deneme üretimi ağustos ayı başında başlayacak.

Seri üretime ise ekim ayı sonunda geçilmesi planlanıyor.

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