Adana Demirspor – Galatasaray Süper Lig 18. hafta mücadelesi ne zaman, saat kaçta?

Adana Demirspor, Lig’in 18. haftasında Galatasaray’ı konu ediyor.



Süper Lig’de 26 puanla yedinci sırada bulunan Adana Demirspor oynadığı son iki maçını kazanırken, Galatasaray ise son 6 maçında hiç galibiyet alamadı.



27 YIL SONRA İLK RANDEVU



İki takım Süper Lig'de yaklaşık 27 yıl sonra karşı karşıya gelecek.



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor ile son olarak 29 Nisan 1995'te karşılaştı.



Ali Sami Yen Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

TERİM’İN CEZASI DEVAM EDİYOR



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak.



Bu maç aynı zamanda tecrübeli hocanın cezalı olduğu beşinci maç olacak.



Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek.



ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY SÜPER LİG 18. HAFTA MÜCADELESİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?



Süper Lig’in 18. Haftasındaki Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşması 21 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de oynanacak. Mücadele BeIN Sports’tan naklen yayınlanacak.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Galatasaray’da Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Sacha Boey ve Christian Luyindama sakatlıklarından dolayı takımlarına destek veremeyecek.



Sarı kırmızılı takımda oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Bu durumda oyuncular 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Adana Demirspor’da ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Mario Balotelli, Jonas Svensson ve Samet Akaydın sarı kart sınırında bulunuyor.

Oyuncular kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli



Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Mohamed,